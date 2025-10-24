ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

Συγκροτούν επιτροπή για την προστασία της λαϊκής κατοικίας

Στη σύσταση επιτροπής για την προστασία των σπιτιών του λαού από τα «κοράκια» προχωρούν μαζικοί φορείς και σωματεία στον δήμο Αιγάλεω.

Το κάλεσμα υπογράφουν ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Αιγάλεω (μέλος της ΟΓΕ), ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Πρόοδος», το Παράρτημα Αιγάλεω του Συνδικάτου Οικοδόμων, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Αιγάλεω - Χαϊδαρίου - Αγίας Βαρβάρας και το Παράρτημα Αιγάλεω των Συνταξιούχων ΟΑΕΕ.

Οι φορείς μπαίνουν μπροστά και υψώνουν τείχος προστασίας των σπιτιών του λαού, της μικρής επαγγελματικής στέγης, που γίνονται βορά στα funds και κινδυνεύουν με πλειστηριασμούς και εξώσεις.

Παράλληλα καταγγέλλουν την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ, που καθώς ο ένας διαδεχόταν τον άλλον νομοθετούσαν υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων για να αυγατίζουν τα κέρδη τους, υλοποιώντας τις επιταγές της ΕΕ.

Η επιτροπή σημειώνει ότι θα μπει μπροστά και θα οργανώσει τον αγώνα του αιγαλιώτικου λαού απέναντι στις απειλές που δέχονται οι άνθρωποι του μόχθου και του μεροκάματου, οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι, από τις εισπρακτικές, τις προειδοποιήσεις και τις απειλές για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Και απευθύνει κάλεσμα και σε άλλους φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στην επιτροπή για την προστασία της λαϊκής κατοικίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6978165303, 6945603850

Ε-mail: pleistiriasmoi.egaleo@gmail.com