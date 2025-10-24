ΕΙΝΑΠ

Να αποσυρθεί άμεσα η «φωτογραφική» διάταξη για συνδικαλιστικά στελέχη

Την κατηγορηματική αντίθεση στη «χαριστική και προκλητική» παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νομοσχεδίου για την Υγεία, η οποία εισήχθη αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τις Ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών, απαιτεί και το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

Υπενθυμίζει ότι πρόκειται για μια φωτογραφική διάταξη, που προβλέπει παράταση της θητείας συνδικαλιστών κατά παρέκκλιση κάθε έννοιας ισονομίας, με δυνατότητα διατήρησης διοικητικών καθηκόντων, επίσης κατ' εξαίρεση.

«Αναρωτιόμαστε ποιος τη ζήτησε και ποιον εξυπηρετεί», σημειώνει η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά, και εξηγεί: «Τα συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκομειακών γιατρών εξαρχής είχαν αντιταχθεί σε κάθε είδους παράταση μετά την ηλικία συνταξιοδότησης, απαιτώντας την κάλυψη αυτών των θέσεων με μόνιμες προσλήψεις νέων Επιμελητών. Επίσης, έχουν αντιταχθεί στη διατήρηση κάθε είδους "αξιώματος" για τους γιατρούς σε παράταση μετά την ηλικία συνταξιοδότησης.

Είναι σαφές ότι τέτοιου τύπου ρυθμίσεις δεν έχουν καμία σχέση με τον συνδικαλισμό, που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των γιατρών και των ασθενών. Αντιθέτως, υπονομεύουν τον ρόλο των συνδικαλιστικών οργάνων, εργαλειοποιούνται για προσωπικά ανταλλάγματα και μας απαξιώνουν».

Μάλιστα, η ΕΙΝΑΠ καλεί τον υπουργό Υγείας να πάρει δημόσια θέση και να σταματήσει τώρα αυτές τις μεθοδεύσεις που προσβάλλουν τους αγώνες και την αξιοπρέπεια των νοσοκομειακών γιατρών.