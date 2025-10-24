ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Υπερδιπλασίασε τις ψήφους της η ΔΑΣ στο Συνέδριο

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ταξικές δυνάμεις στις αρχαιρεσίες για το 49ο τακτικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Κομοτηνής, στις 19 Οκτώβρη.

Το ψηφοδέλτιο της «Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) βγήκε ενισχυμένο, καταγράφοντας άνοδο σε ψήφους, ποσοστό αλλά και σε εκλεγμένους στη διοίκηση.

Η ΔΑΣ συγκέντρωσε 17 ψήφους (από 8 στο προηγούμενο συνέδριο - άνοδος πάνω από 100%), κατέλαβε ποσοστό 19,5% (από 8%) και εξέλεξε 3 μέλη στη νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου (από 1 μέλος).

Η ΔΗΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ) έλαβε 70 ψήφους (από 72 το 2022) και εξέλεξε 12 μέλη (από 11 που είχε στην προηγούμενη διοίκηση), ενώ η «Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Παρέμβαση» δεν συμμετείχε στις φετινές εκλογές (στην προηγούμενη διοίκηση είχε 3 μέλη).

Οι εκλεγμένοι και οι υποψήφιοι με τη ΔΑΣ χαιρετίζουν όλους τους εργαζόμενους που στήριξαν το αγωνιστικό της ψηφοδέλτιο, ενισχύοντας την προσπάθεια για ένα Εργατικό Κέντρο στα χέρια των εργαζομένων. Απευθύνονται επίσης σε όσους μπροστά σε διάφορες πιέσεις δεν έκαναν το βήμα να στηρίξουν το αγωνιστικό - ταξικό ψηφοδέλτιο αλλά εξέφρασαν με διάφορους τρόπους την εκτίμησή τους, και τους καλούν «μέσα από τα σωματεία να συναντηθούμε στους κοινούς αγώνες το επόμενο διάστημα. Το θετικό αποτέλεσμα για τις δυνάμεις της ΔΑΣ θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στην οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων και της νεολαίας του νομού μας, με περισσότερους και μαζικότερους αγώνες για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας».

Σημαντική αύξηση για τη ΔΑΣ στο ΝΤ Λάρισας της ΑΔΕΔΥ

Μεγάλη αύξηση σε ψήφους, ποσοστό και έδρες κατέγραψε η «Δημοσιοϋπαλληλική Αγωνιστική Συσπείρωση» (ΔΑΣ) και αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της διοίκησης του Νομαρχιακού Τμήματος Λάρισας της ΑΔΕΔΥ.

Καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, η ΔΑΣ έλαβε 45 ψήφους με ποσοστό 27,3% και καταλαμβάνει 3 έδρες στη νέα Εκτελεστική Γραμματεία. Στις προηγούμενες εκλογές, το 2022, είχε λάβει 37 ψήφους, ποσοστό 21,8 % και είχε εκλέξει 2 έδρες στην ΕΓ.

Οσο για τις άλλες παρατάξεις, η ΔΑΚΕ καταλαμβάνει 4 έδρες (όσες είχε και το 2022), η ΠΑΣΚ 2 έδρες (όσες είχε), η ΕΑΚ 1 έδρα (από 2) και οι «Παρεμβάσεις» 1 έδρα (την είχαν και το 2022).