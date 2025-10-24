Παρασκευή 24 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τρίτη μέρα απεργίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση

Τρεις μέρες απεργιακών κινητοποιήσεων συμπληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στον δήμο Ηρακλείου Αττικής ενάντια στην απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης, χτυπώντας δικαιώματα των εργαζομένων και των δημοτών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη είχαν πραγματοποιήσει στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Σύλλογος απαιτεί την απόσυρση της απόφασης και διεκδικεί Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ασφαλή οχήματα.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κάλεσμα αγωνιστικής διεκδίκησης από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
«Δεν πρόκειται να συμφιλιωθούμε με τη μιζέρια του εμπορίου Υγείας»
Η τρομοκρατία δεν πέρασε! Διπλασιασμός ψήφων για τη ΔΑΣ
Ο νέος προϋπολογισμός και το φορολογικό νομοσχέδιο δεν θα περάσουν στα σιωπηλά!
 Η εκμετάλλευση γεννάει τη βία και την ανισοτιμία κατά των γυναικών
 Βλάβη και στις δύο γεννήτριες που υποστηρίζουν το Τζάνειο Νοσοκομείο
 Αδικαιολόγητη αναβολή ενώ φάνηκε το αβάσιμο των κατηγοριών
 Συνεδριάζει σήμερα στη Λάρισα για την κλιμάκωση του αγώνα επιβίωσης
 Νέα σοβαρά «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς
 Απαράδεκτη δίωξη σε βάρος συνδικαλιστή στήνει ο πρόεδρός του
 Υπερδιπλασίασε τις ψήφους της η ΔΑΣ στο Συνέδριο
 Να αποσυρθεί άμεσα η «φωτογραφική» διάταξη για συνδικαλιστικά στελέχη
 Συγκροτούν επιτροπή για την προστασία της λαϊκής κατοικίας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ