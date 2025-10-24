ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη μέρα απεργίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση

Τρεις μέρες απεργιακών κινητοποιήσεων συμπληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στον δήμο Ηρακλείου Αττικής ενάντια στην απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης, χτυπώντας δικαιώματα των εργαζομένων και των δημοτών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη είχαν πραγματοποιήσει στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Σύλλογος απαιτεί την απόσυρση της απόφασης και διεκδικεί Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ασφαλή οχήματα.