ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Αδικαιολόγητη αναβολή ενώ φάνηκε το αβάσιμο των κατηγοριών

Την απαράδεκτη αναβολή εκδίκασης της δίωξης του Γιάννη Αναγνώστου, αντιπροέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, αποφάσισε το δικαστήριο, ορίζοντας νέα ημερομηνία, τον Μάρτη του 2026. Μάλιστα η απόφαση αναβολής χωρίς καμία εξήγηση λήφθηκε από το δικαστήριο λίγο πριν την ολοκλήρωση της δίκης, και αφού είχε γίνει ολοφάνερη η αθωότητα του Γ. Αναγνώστου!

Στο πλάι του συνδικαλιστή βρέθηκαν οι πρόεδροι του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, καθώς και άλλοι εργαζόμενοι στον κλάδο των Κατασκευών.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη γίνεται κατόπιν μήνυσης που έχει κάνει ο πρώην πρόεδρος της ΔΥΠΑ (τότε ΟΑΕΔ), Σπ. Πρωτοψάλτης (σήμερα γενικός γραμματέας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης), όχι ως πρόσωπο αλλά εκπροσωπώντας τον οργανισμό, με το πρόσχημα της «διατάραξης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου». Ο πραγματικός λόγος ήταν η παρέμβαση που έκαναν το 2022 σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΥΠΑ εκπρόσωποι σωματείων, όπου εκ μέρους όλων ο Γ. Αναγνώστου διάβασε ψήφισμα καταγγελίας των μέτρων της κυβέρνησης που προέβλεπαν ποινές και κυρώσεις για τους ανέργους.

Ωστόσο στη χθεσινή δίκη δεν εμφανίστηκε ούτε ο Σπ. Πρωτοψάλτης, ούτε εκπρόσωπος της ΔΥΠΑ για να στηρίξει τη μήνυση. Εμφανίστηκε μόνο ως μάρτυρας μια προϊσταμένη, η οποία πουθενά στην κατάθεσή της δεν υποστήριξε την κατηγορία της «διατάραξης».

Από την άλλη μεριά η Εφη Χαλιού, τότε πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Αττικής και συμμετέχουσα στην κινητοποίηση, επεσήμανε ότι η ΔΥΠΑ είναι μια υπηρεσία που ασχολείται με ζητήματα αποκλειστικά των εργαζομένων και των ανέργων. Αλλωστε, στο ΔΣ της συμμετέχουν εκπρόσωποι εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Πρόσθεσε πως έχουν γίνει και γίνονται παρόμοιες παρεμβάσεις από σωματεία σε συνεδριάσεις ΔΣ και δεν υπήρξε πότε πρόβλημα, ούτε και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Μετά την κατάθεσή της, αν και η διαδικασία είχε φτάσει στο τέλος της και ενώ είχαν καταστεί σαφή τόσο το αβάσιμο της κατηγορίας όσο και η αθωότητα του Γ. Αναγνώστου, το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να κληθεί και ο Σπ. Πρωτοψάλτης και ανέβαλε την υπόθεση για τις 31/3/2026!

«Οσες διώξεις και να κάνουν, δεν υποχωρούμε»

«Είναι προφανές ότι ο στόχος είναι να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους, "τα κεφάλια μέσα", "δεν θέλουμε να λέτε καν τα αιτήματά σας, δεν θέλουμε να αγωνίζεστε και να διεκδικείτε τα αιτήματά σας"», δήλωσε μετά τη διαδικασία ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. «Θέλουνε δηλαδή και αυτούς τους οργανισμούς προστατευμένους από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Να είναι μόνο πασαρέλα για τους εργοδότες», εξήγησε, ξεκαθαρίζοντας: «Εμείς αυτά δεν πρόκειται να τα δεχτούμε. Οσες διώξεις και να κάνουν, όσους νόμους και να φτιάξουν, εμείς θα συνεχίσουμε έχοντας στο επίκεντρο τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Το δίκαιο θα νικήσει».

Την απαράδεκτη απόφαση του δικαστηρίου καταγγέλλει και το Συνδικάτο Οικοδόμων, τονίζοντας ότι η συνολική διαδικασία ήταν «ενταγμένη στο πλαίσιο της ποινικοποίησης των αγώνων των εργαζομένων». «Οι διώξεις και οι απειλές όχι μόνο δεν θα μας φοβίσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν, αλλά θα φουντώσουν αυτόν τον αγώνα ώσπου να επικρατήσει το δίκιο μας», ξεκαθαρίζει το Συνδικάτο.