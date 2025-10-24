Κινητοποίηση αύριο Σάββατο στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα για μέτρα ουσιαστικής πρόληψης, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ιατρεία μαστού
Και στο πλαίσιο αυτό, η ΟΓΕ καλεί σε κινητοποίηση, αύριο Σάββατο, στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα (αρχή της Ερμού), «για να προβάλουμε τις διεκδικήσεις μας και να απαιτήσουμε όλα όσα είναι αναγκαία για την προστασία μας από τον καρκίνο του μαστού».
Αναλυτικά, στο κάλεσμά της η ΟΓΕ σημειώνει:
«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, σε καλούμε να δυναμώσουμε τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ιατρεία μαστού, πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα καλύπτουν τις ανάγκες για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας.
Σήμερα το 2025 η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να μας εξασφαλίσει ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, στελεχωμένο πλήρως με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με βάση τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές ανάγκες, όπως κι ένα δημόσιο και δωρεάν δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με επίκεντρο το Κέντρο Υγείας, που θα λειτουργεί με πυξίδα τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη των ομίλων. Σε ένα τέτοιο σύστημα Υγείας και ΠΦΥ μπορεί να εφαρμοστεί ουσιαστική και καθολική πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση και για τον καρκίνο του μαστού, που είναι η πιο συχνή μορφή της νόσου στις γυναίκες και αντιπροσωπεύει 33% των γυναικείων καρκίνων.
Αντί για όλα αυτά που δικαιούμαστε, το κράτος αφήνει εμάς τις γυναίκες έρμαια της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (OECD 2025), η θνησιμότητα από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με την εξασφάλιση έγκαιρης και κατάλληλης θεραπείας, εμφανίζεται στην Ελλάδα αυξημένη, αντί να σημειώσει πτώση στη διάρκεια της δεκαετίας 2011-2021. Αυτή η πολιτική αφήνει βαρύ το αποτύπωμα στην αντιμετώπιση και της συγκεκριμένης νόσου, καθώς:
Οι ροζ φωταγωγήσεις και το κάλπικο ενδιαφέρον της κυβέρνησης, αλλά και των κομμάτων που βαδίζουν στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χέρι - χέρι με επιχειρηματικούς ομίλους και ΜΚΟ, δεν μπορούν να κρύψουν την αιτία της βαρβαρότητας που αντιμετωπίζουμε οι γυναίκες του μόχθου σήμερα. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, που προβάλλουν "ως φάρμακο διά πάσαν νόσον", δεν αντιμετωπίζει την εμπορευματοποίηση της Υγείας.
Δεν ανεχόμαστε αυτήν την πολιτική της ΕΕ και διαχρονικά των κυβερνήσεων, που αντιμετωπίζει τις ανάγκες μας ως "κόστος" για το κράτος και ως "όφελος" για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται και στον τομέα της Υγείας. Βλάπτει σοβαρά την υγεία μας, που αποτελεί εμπόρευμα αντί για κοινωνικό αγαθό.
Απαιτούμε:
- Γενναία κρατική χρηματοδότηση για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης των γυναικολογικών καρκίνων.
- Ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό για την έγκαιρη δωρεάν θεραπεία (χειρουργεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) και την αποκατάσταση των γυναικών που θα νοσήσουν.
- Συστηματική ενημέρωση και προληπτικές εξετάσεις πανελλαδικά για τις γυναίκες με ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών».