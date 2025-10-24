ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Κάλεσμα αγωνιστικής διεκδίκησης από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας

Κινητοποίηση αύριο Σάββατο στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα για μέτρα ουσιαστικής πρόληψης, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ιατρεία μαστού

Και στο πλαίσιο αυτό, η ΟΓΕ καλεί σε κινητοποίηση, αύριο Σάββατο, στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα (αρχή της Ερμού), «για να προβάλουμε τις διεκδικήσεις μας και να απαιτήσουμε όλα όσα είναι αναγκαία για την προστασία μας από τον καρκίνο του μαστού».

Αναλυτικά, στο κάλεσμά της η ΟΓΕ σημειώνει:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, σε καλούμε να δυναμώσουμε τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ιατρεία μαστού, πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα καλύπτουν τις ανάγκες για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας.

Σήμερα το 2025 η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να μας εξασφαλίσει ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, στελεχωμένο πλήρως με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με βάση τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές ανάγκες, όπως κι ένα δημόσιο και δωρεάν δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με επίκεντρο το Κέντρο Υγείας, που θα λειτουργεί με πυξίδα τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη των ομίλων. Σε ένα τέτοιο σύστημα Υγείας και ΠΦΥ μπορεί να εφαρμοστεί ουσιαστική και καθολική πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση και για τον καρκίνο του μαστού, που είναι η πιο συχνή μορφή της νόσου στις γυναίκες και αντιπροσωπεύει 33% των γυναικείων καρκίνων.

Αντί για όλα αυτά που δικαιούμαστε, το κράτος αφήνει εμάς τις γυναίκες έρμαια της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (OECD 2025), η θνησιμότητα από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με την εξασφάλιση έγκαιρης και κατάλληλης θεραπείας, εμφανίζεται στην Ελλάδα αυξημένη, αντί να σημειώσει πτώση στη διάρκεια της δεκαετίας 2011-2021. Αυτή η πολιτική αφήνει βαρύ το αποτύπωμα στην αντιμετώπιση και της συγκεκριμένης νόσου, καθώς:

Είμαστε αντιμέτωπες με την ανυπαρξία μιας οργανωμένης και συστηματικής πρόληψης . Τα πολυδιαφημισμένα από την κυβέρνηση προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ευκαιριακού χαρακτήρα. Με πυξίδα τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εξαιρούν κρίσιμες ηλικιακές ομάδες με σαφές αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της πρόληψης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προγράμματα αυτά για τον καρκίνο του μαστού αφορούν μέχρι σήμερα μόνο γυναίκες 45-74 ετών. Η χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων έχει ημερομηνία λήξης και μάλιστα στο τέλος του 2025.

με αποτέλεσμα και αυτά τα ευκαιριακά προληπτικά προγράμματα να μένουν κενό γράμμα, μακριά από τις ανάγκες πρόληψης της υγείας των γυναικών. Δεν είναι τυχαίο ότι το 60% των παραπεμπτικών που εκδόθηκαν μέσα σε έναν χρόνο για μαστογραφίες έμειναν ανεκτέλεστα. Μπορεί τα sms να στάλθηκαν, για πολλές αποδέκτριες όμως έμειναν αναξιοποίητα. Σε ολόκληρες περιοχές δεν υπάρχει μαστογράφος στις δημόσιες δομές Υγείας, με αποτέλεσμα χιλιάδες γυναίκες να εξαναγκάζονται να μετακινούνται χιλιόμετρα προκειμένου να κάνουν τις εξετάσεις που απαιτούνται. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει ο εξοπλισμός, αλλά λείπει το προσωπικό. Το αποτέλεσμα είναι η συντριπτική πλειοψηφία των παραπεμπτικών να εκτελούνται σε δομές του ιδιωτικού τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 16% των 323 μαστογράφων που υπάρχουν στη χώρα βρίσκονται σε δημόσιες δομές. Ετσι, η κυβέρνηση και τα πολυδιαφημισμένα προγράμματά της επιδοτούν τα ταμεία των ιδιωτικών μεγαθηρίων της Υγείας, των διαγνωστικών κέντρων και των κλινικών που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες που λόγω του ιστορικού τους χρειάζονται συχνές και εξειδικευμένες εξετάσεις (π.χ. τομοσύνθεση, υπέρηχο 3D κ.λπ.) είναι υποχρεωμένες να τις χρυσοπληρώσουν στους ομίλους της Υγείας. Είμαστε αντιμέτωπες με τις δραματικές επιπτώσεις της υποχρηματοδότησης και των δραματικών ελλείψεων προσωπικού, που γίνονται ακόμα πιο φανερές στις περιπτώσεις των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Οι ελλείψεις δημιουργούν σημαντικά εμπόδια για να βρουν οι γυναίκες την θεραπεία που έχουν ανάγκη (χειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες), γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά την έκβαση της νόσου. Ετσι, η γυναίκα που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη θεραπεία της 2,5 μήνες για ακτινοθεραπεία στο δημόσιο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζεται να στραφεί στους ιδιώτες χρυσοπληρώνοντάς τους με 5.000-6.000 ευρώ.

Δεν ανεχόμαστε την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων που αντιμετωπίζει τις ανάγκες μας ως «κόστος»

Οι ροζ φωταγωγήσεις και το κάλπικο ενδιαφέρον της κυβέρνησης, αλλά και των κομμάτων που βαδίζουν στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χέρι - χέρι με επιχειρηματικούς ομίλους και ΜΚΟ, δεν μπορούν να κρύψουν την αιτία της βαρβαρότητας που αντιμετωπίζουμε οι γυναίκες του μόχθου σήμερα. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, που προβάλλουν "ως φάρμακο διά πάσαν νόσον", δεν αντιμετωπίζει την εμπορευματοποίηση της Υγείας.

Δεν ανεχόμαστε αυτήν την πολιτική της ΕΕ και διαχρονικά των κυβερνήσεων, που αντιμετωπίζει τις ανάγκες μας ως "κόστος" για το κράτος και ως "όφελος" για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται και στον τομέα της Υγείας. Βλάπτει σοβαρά την υγεία μας, που αποτελεί εμπόρευμα αντί για κοινωνικό αγαθό.

Απαιτούμε:

- Γενναία κρατική χρηματοδότηση για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης των γυναικολογικών καρκίνων.

- Ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό για την έγκαιρη δωρεάν θεραπεία (χειρουργεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) και την αποκατάσταση των γυναικών που θα νοσήσουν.

- Συστηματική ενημέρωση και προληπτικές εξετάσεις πανελλαδικά για τις γυναίκες με ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών».