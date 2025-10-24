ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Απαράδεκτη δίωξη σε βάρος συνδικαλιστή στήνει ο πρόεδρός του

Το γεγονός ότι ο κατήφορος των εργατοπατέρων δεν έχει πάτο επιβεβαιώνει η κίνηση του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, που σαν να μην έφτανε η απεργοσπασία της 14ης Οκτώβρη, τώρα επιχειρεί την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Συγκεκριμένα, έστειλε εξώδικο (!) κατά του προέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Μεσσηνίας και μέλους του ΔΣ του ΕΚ Καλαμάτας, Παναγιώτη Καράμπελα. Ο λόγος; «Θίχτηκε» επειδή ο Π. Καράμπελας, συνδικαλιστής της ΔΑΣ, αποκάλυψε τον ρόλο του προέδρου και τη στάση του μπροστά στην απεργία, όπου στοιχιζόμενος με τη ΓΣΕΕ ουσιαστικά επέβαλε στο Εργατικό Κέντρο απεργοσπασία, κόντρα μάλιστα στις απεργιακές αποφάσεις 38 Εργατικών Κέντρων σε όλη τη χώρα, 18 Ομοσπονδιών και εκατοντάδων πρωτοβάθμιων σωματείων.

«Οχι μόνο εξαφανίστηκε εκείνη τη μέρα από την πόλη της Καλαμάτας, όπου δεκάδες σωματεία του ιδιωτικού τομέα μαζί με το ΝΤ Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ έκαναν μαζικότατη απεργιακή συγκέντρωση εκατοντάδων απεργών», αλλά «τώρα ζητάει και τα ρέστα», σημειώνουν οι εκλεγμένοι της ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Σωτήρης Δαφνάς, Παναγιώτης Καράμπελας, Γιάννης Λαγογιάννης, Βαγγέλης Σταυρόπουλος και Σταυρούλα Στραβάκου.

Αποκαλυπτικό του κατήφορου των εργατοπατέρων είναι ότι το συγκεκριμένο εξώδικο έχει ως υποτιθέμενο αποστολέα το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, όμως δεν συνεδρίασε ποτέ το ΔΣ του, ούτε ενημερώθηκαν τα μέλη του για τη συγκεκριμένη κίνηση.

«Θίχτηκε επειδή αποκαλύφθηκαν η αλήθεια και η γύμνια του», σημειώνουν οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, τονίζοντας πως «με ευθύνη του συγκεκριμένου προέδρου, Σωτήρη Τσώνη, το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας δίνει χέρι βοηθείας στην κυβέρνηση της ΝΔ. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος λειτουργεί με γνώμονα την υπεράσπιση της κυβέρνησης και όχι των εργαζομένων».

Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν «δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πρόεδρος λειτουργεί ως ασπίδα της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ. Τώρα πάει ένα βήμα παραπέρα. Απειλεί να σύρει στα δικαστήρια αγωνιστές απεργούς. Λειτουργεί χειρότερα και από τον χειρότερο εργοδότη, που απειλεί όποιον αγωνίζεται».

Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, τονίζουν οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ και καλούν τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, «να απαλλαγούμε από τον συγκεκριμένο, "αιώνιο" πρόεδρο, που το μόνιμο άγχος του είναι το πώς θα βάλει ταφόπλακα στο Εργατικό Κέντρο, στα σωματεία, στους εργατικούς αγώνες».

Γι' αυτό και καλούν τα σωματεία και τους εργαζόμενους να εκφράσουν αλληλεγγύη στον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων, καταδικάζοντας τις ενέργειες «του συνεταίρου της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων».

Την αλληλεγγύη τους στον Π. Καράμπελα, απαιτώντας να παρθεί πίσω το εξώδικο, εκφράζουν και μια σειρά σωματεία της περιοχής.