ΟΒΣΑ

Ο νέος προϋπολογισμός και το φορολογικό νομοσχέδιο δεν θα περάσουν στα σιωπηλά!

Κινητοποίηση τη μέρα κατάθεσής τους, με διεκδικήσεις για την ουσιαστική προστασία του εισοδήματος

«Ολοι στον δρόμο! Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 και το φορολογικό νομοσχέδιο δεν θα περάσουν σιωπηλά!», σημειώνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής σε κάλεσμα κινητοποίησης που απευθύνει σε κάθε βιοπαλαιστή αυτοαπασχολούμενο και στα σωματεία τους, για τη μέρα κατάθεσής τους στη Βουλή. «Διεκδικούμε την προστασία του εισοδήματός μας, την κάλυψη των αναγκών μας», τονίζει, καλώντας «η οργή και η αγανάκτηση να μετατραπούν σε συλλογικό, οργανωμένο αγώνα».

Αναλύοντας ότι κρατικός προϋπολογισμός και φορολογικό νομοσχέδιο αποτελούν τις δύο πλευρές της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, επισημαίνει:

«Ο προϋπολογισμός προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη αφαίμαξη του λαού και των μικρών επαγγελματιών για να γεμίζουν τα ταμεία των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ το Φορολογικό έρχεται να την υλοποιήσει, να εξασφαλίσει τα "πλεονάσματα" και τα κέρδη τους.

και των μικρών επαγγελματιών για να γεμίζουν τα ταμεία των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ το Φορολογικό έρχεται να την υλοποιήσει, να εξασφαλίσει τα "πλεονάσματα" και τα κέρδη τους. Ο προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 9,3 δισ. ευρώ και φορολογικά έσοδα που ξεπερνούν τα 74 δισ. ευρώ. Το 95% προέρχεται από τα νοικοκυριά και τους αυτοαπασχολούμενους και μόλις το 5% από τους μεγάλους ομίλους.

Το 95% προέρχεται από τα νοικοκυριά και τους αυτοαπασχολούμενους και μόλις το 5% από τους μεγάλους ομίλους. Τα ποσά αυτά δεν πάνε για Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Πρόνοια ή για μέτρα στήριξης των μικρών επαγγελματιών. Πάνε για επιδότηση των επιχειρηματικών ομίλων, για φοροαπαλλαγές και προνόμια στους ισχυρούς, για πολεμικές δαπάνες και ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς.

Την ώρα που μικροί επαγγελματίες και εργαζόμενοι στενάζουν, η κυβέρνηση μοιράζει δισεκατομμύρια σε κατασκευαστικές εταιρείες, πολεμικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομήχανους, εφοπλιστές και τραπεζίτες».

Οχι στη φοροληστεία, στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς

Παράλληλα καταγγέλλει την κυβερνητική πολιτική και τις κούφιες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, καθώς διατηρείται η ίδια φοροληστρική πολιτική για τους μικρούς επαγγελματίες, ενώ οι χαμηλοί συντελεστές φορολόγησης για τους μονοπωλιακούς ομίλους χαρίζονται απλόχερα.

«Συμπληρωματικά δρουν οι νέες ψηφιακές "θηλιές" -ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, business portal, "ψηφιακό πελατολόγιο"- που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας, φορτώνουν τους επαγγελματίες με περισσότερη γραφειοκρατία και κινδύνους προστίμων.

Αυτός είναι ο δρόμος που χαράσσει η σημερινή πολιτική: Φόροι, χρέη, ανασφάλεια για τους πολλούς - προνόμια, επιδοτήσεις και κέρδη για τους λίγους.

Οι κόποι και οι θυσίες μας γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Μετατρέπονται σε πακέτα χρηματοδότησης των μεγάλων παικτών. Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια σε ενοίκια, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, Ενέργεια και καύσιμα εξανεμίζει κάθε εισόδημα.

Αυτά βλέπουν τα "κοράκια" των funds και των servicers και ξεσαλώνουν αυτές τις μέρες. Με περίσσιο θράσος απαιτούν από τον Αρειο Πάγο αρνητική απόφαση για τον τρόπο εκτοκισμού των οφειλών των δανειοληπτών που είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη, επικαλούμενοι το "δημοσιονομικό κόστος".

Μια τέτοια απόφαση θα επιβαρύνει ξανά χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά και μικρούς επαγγελματίες, αυξάνοντας τις οφειλές και οδηγώντας πολλούς σε νέα αδυναμία πληρωμών και απώλεια κατοικίας.

Η Ομοσπονδία μας, μαζί με εργατικά σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς, βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των δανειοληπτών, υπερασπίζοντας σπίτια και μαγαζιά του από τα "κοράκια" των πλειστηριασμών και των τραπεζών».

«Αρκετά ματώσαμε!», ξεκαθαρίζει η ΟΒΣΑ, τονίζοντας:

«- Καμία θυσία για τα κέρδη και τους αιματοβαμμένους σχεδιασμούς κυβέρνησης - ΕΕ - μεγάλου κεφαλαίου.

- Αγώνας μαζικός για εισόδημα, δικαιώματα, προστασία κατοικίας, φτηνή Ενέργεια, δημόσια Υγεία και Παιδεία.

- Με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα μπορούμε να βάλουμε φρένο, να διεκδικήσουμε ανάσες, να ανοίξουμε τον δρόμο για μια πολιτική που θα υπηρετεί τη δουλειά και τη ζωή μας, όχι τα κέρδη των ομίλων».

Οι διεκδικήσεις:

- Κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ (όπως πριν το 2010), προσαυξημένου κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.

- Κατάργηση της προκαταβολής φόρου, του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα τιμολόγια Ενέργειας, Υδρευσης, Τηλεπικοινωνιών, στις υπηρεσίες Υγείας και Εκπαίδευσης, του ΕΦΚ στα καύσιμα.

- Διαγραφή τόκων και προστίμων σε εφορία και τράπεζες. Διαγραφή του 30% του εναπομείναντος χρέους. Αποπληρωμή με πολύμηνες δόσεις στο 5% του εισοδήματος.

- Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους. Διαγραφή χρεών τόκων, προστίμων, πολύμηνες δόσεις στο 10% του εισοδήματος. Κατάργηση του ΚΕΑΟ για τις εισφορές ατομικής ασφάλισης και του πρόσφατου νόμου που ανοίγει την πόρτα στα «κοράκια» των εισπρακτικών.

- Απαγόρευση κατασχέσεων πρώτης κατοικίας, μικρής επαγγελματικής στέγης κ.λπ.

- Κατοχύρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις ψηφιακές συναλλαγές.

- Δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους. Στήριξη των επαγγελματιών για τα επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

- Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας στο Εμπόριο, χωρίς εξαιρέσεις. Κατάργηση των νόμων που διευρύνουν το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.