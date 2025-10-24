Νέα σοβαρά «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς

Δύο νέα εργατικά «ατυχήματα» στον δήμο Θεσσαλονίκης που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες φέρνει στο φως η ΔΑΣ.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στη νυχτερινή βάρδια του τμήματος καθαριότητας δυτικού τομέα: Το πρώτο, την Κυριακή 19 Οκτώβρη κατά τη διάρκεια της αποκομιδής υπόγειων κάδων, όταν εργαζόμενη χτύπησε στο πρόσωπο και, το δεύτερο, την Τρίτη 21 Οκτώβρη, όπου πάλι στην αποκομιδή εργαζόμενη χτύπησε στο χέρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Οπως αναφέρει η ΔΑΣ, οι εργαζόμενοι της καθαριότητας καθημερινά ενημερώνουν την υπηρεσία τους για προβληματικούς - χαλασμένους κάδους, προβληματικά απορριμματοφόρα, μηχανήματα και εργαλεία. Και αναδεικνύοντας τις ευθύνες της δημοτικής αρχές Αγγελούδη, σημειώνει ότι «δεν γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και συντηρήσεις οχημάτων, μηχανημάτων, εργαλείων», γιατί όπως εξηγεί θεωρούνται «κόστος». Είναι χαρακτηριστικό ότι στον δήμο οι εργαζόμενοι αγοράζουν από την τσέπη τους όχι μόνο τα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά και χλωρίνες και άλλα απορρυπαντικά για να καθαρίζονται οι τουαλέτες και οι άλλοι χώροι!

«Ευθύνες για αυτήν την κατάσταση έχει και η πλειοψηφία του σωματείου ("ΕΝΙΑΙΟ" και "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" - ΔΑΚΕ)», τονίζει η ΔΑΣ, καθώς «όχι μόνο δεν οργανώνουν την αντίδραση των εργαζομένων, όπως οφείλουν, αλλά και ως προϊστάμενοι τμημάτων και "υπεύθυνοι" βαρδιών στην υπηρεσία καθαριότητας κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύπτουν τη διοίκηση του δήμου».

Επεσε από φορτηγό στην Πάτρα

Στο μεταξύ, άλλος ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε στα έργα του νέου αυτοκινητόδρομου Παρών - Πύργου, αυτήν τη φορά σε εργοτάξιο στο Μιντιλόγλι. Οπως έγινε γνωστό, από το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του την Τρίτη μετά από πτώση, καθώς ανέβαινε στο φορτηγό με το οποίο δούλευε. Το σκαλοπάτι στο ασυντήρητο όχημα υποχώρησε και έσπασε, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να χάσει την ισορροπία του.

«Τα αίτια του ατυχήματος όπως λένε "διερευνώνται", αλλά τα αποτελέσματα της διερεύνησης ποτέ δεν δημοσιοποιούνται, ούτε ποτέ κοινοποιούνται στα συνδικάτα», σημειώνει το Συνδικάτο. Αναδεικνύει μάλιστα ότι ποτέ δεν τιμωρούνται οι υπεύθυνοι των ατυχημάτων, δηλαδή η εργοδοσία, «παρά μόνο κάποιοι "αυτοφοράκηδες". Μάλιστα, έχουν ιδρυθεί και "ιδιωτικές" εταιρείες (πιστοποιημένες φυσικά) αυτοφοράκηδων - υπευθύνων ασφαλείας».

Το Συνδικάτο θυμίζει ότι στις επισκέψεις ενημέρωσης που έκανε παραμονές των πρόσφατων απεργιών στα εργοτάξια της Πατρών - Πύργου, είχε εντοπίσει τεράστιες ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας, εντατικοποίηση και χρήση ανασφαλών και ασυντήρητων μηχανημάτων. Μάλιστα, πριν από την απεργία της 14ης Οκτώβρη οι εργοταξιάρχες εκβίαζαν τους εργαζόμενους σε απεργοσπασία, τους έβαζαν να δουλέψουν νύχτα και χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας υπό το φως των προβολέων χωρίς εργοδηγό ή τεχνικό ασφάλειας, παρά μόνο έναν επιστάτη!

Είναι χαρακτηριστικό ότι «την περίοδο που θα εγκαινιαζόταν ο δρόμος από τον πρωθυπουργό, δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο ασφάλειας, η δουλειά ήταν απ' το πρωί μέχρι το βράδυ αδιάκοπα, παρόλο που είχε κοινοποιηθεί απαγορευτική υπουργική απόφαση εργασίας, λόγω του καύσωνα».

Σοβαρό «ατύχημα» στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο Κρήτης, λίγες μέρες μετά τον θάνατο 60χρονου οικοδόμου, χθες συνέβη νέο σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σε εργοστάσιο επεξεργασίας σταφίδας. Συγκεκριμένα, ένας 52χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, όταν εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα και μια σιδερένια ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο του.