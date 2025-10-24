Παρασκευή 24 Οχτώβρη 2025
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ
Συνεδριάζει σήμερα στη Λάρισα για την κλιμάκωση του αγώνα επιβίωσης

Στο έδαφος των πολύ οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης και ΕΕ, συνεδριάζει σήμερα στη 1 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας με διευρυμένη σύνθεση η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Εκπρόσωποι αγωνιστικών Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συλλόγων θα συζητήσουν συλλογικά και θα καθορίσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους με πανελλαδικές συντονισμένες κινητοποιήσεις που θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα.

Εξάλλου, η συνεδρίαση της Γραμματείας διεξάγεται εν μέσω πολύμορφων αγωνιστικών διεκδικήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα, με τις οποίες οι βιοπαλαιστές εκφράζουν την απαίτησή τους να δοθούν εδώ και τώρα οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα χρωστούμενα που κυβέρνηση και ΕΕ τους χρωστάνε από το 2024, φορτώνοντας νέα βάρη από τα σκάνδαλά τους στις δικές τους πλάτες.

Οι βιοπαλαιστές με τις κινητοποιήσεις τους απαιτούν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, που αφορούν την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την προστασία της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα, οι κτηνοτρόφοι που μένουν εκτεθειμένοι απέναντι στην εξάπλωση των ζωονόσων, χάνοντας κοπάδια, απαιτούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ασθενειών και ουσιαστικής στήριξης του εισοδήματός τους για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν.

Σήμερα η κινητοποίηση στην Ηλεία

Σήμερα Παρασκευή, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού, από κοινού με τον ΑΣ Πηνείας, προχωρούν σε συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία στη γέφυρα του Πηνειακού Λάδωνα (11 π.μ.), μετά και από μαζική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Εφύρα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, συνεχίζει τις συσκέψεις της σε περιοχές του νομού, για ενημέρωση αλλά και για οργάνωση της πάλης των φτωχών αγροτών και κτηνοτρόφων. Ετσι, σε συνέχεια και των προηγούμενων συζητήσεών της με αγροτοκτηνοτρόφους, η ΟΑΣΑ θα βρεθεί τη Δευτέρα 27 Οκτώβρη στην Αμφιλοχία (8 μ.μ. ταβέρνα «Ικαρος») και την Τετάρτη 29 στην Κατούνα (7.30 μ.μ., αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

Στις συσκέψεις, ενημερώνοντας τους κτηνοτρόφους, συμμετέχει και ο Νίκος Φλώρος, κτηνίατρος, μέλος της ΓΣ του ΓΕΩΤΕΕ.

Στην Πάτρα

Στην Αχαΐα, όπου η ευλογιά «θέρισε» ολόκληρα κοπάδια ειδικά στην περιοχή Λακκόπετρας, με τα μεγάλα προβλήματα που άφησε πίσω της η φωτιά του Αυγούστου να παραμένουν, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί σε κινητοποίηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, την Πέμπτη 30 Οκτώβρη στις 12 μ.

    
