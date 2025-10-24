ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «FULGOR»

Η τρομοκρατία δεν πέρασε! Διπλασιασμός ψήφων για τη ΔΑΣ

Μετά από 10 χρόνια παίρνει ξανά έδρα στο ΔΣ, με ποσοστό 14%

Πραγματοποιήθηκαν προχθές οιστην Κόρινθο, του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ (Στασινόπουλος), με την τρομοκρατία της εργοδοσίας να πέφτει στο κενό.

Το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) υπερδιπλασίασε τις ψήφους του, διπλασίασε το ποσοστό του στο 14% και για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έλαβε 1 έδρα στο ΔΣ του Σωματείου. Παράλληλα, εξέλεξε 2 αντιπροσώπους για το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου.

Με τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο να έχουν πλέον τη δική τους φωνή στο ΔΣ του Σωματείου, ανάσα αισιοδοξίας δίνει το ότι έσπασαν στην πράξη η τρομοκρατία και οι απειλές που είχαν εξαπολύσει η εργοδοσία και οι εργολάβοι λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι η εργοδοσία επιστράτευσε «λυτούς και δεμένους» προκειμένου να φιμωθούν οι εργαζόμενοι: Στις 16 Οκτώβρη, δύο μέρες μετά την πανελλαδική απεργία, απέλυσε πρωτοπόρο εργαζόμενο και υποψήφιο με τη ΔΑΣ, ενώ διάφοροι εργολάβοι απειλούσαν εργαζόμενους τηλεφωνικά να μην ψηφίσουν στο Σωματείο.

Στον αντίποδα των μεθοδεύσεων, όμως, αφενός ανέβηκε η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, αφετέρου ενισχύθηκε το ψηφοδέλτιο της αγωνιστικής ταξικής διεκδίκησης.

«Από σήμερα οι διεκδικήσεις μας για αυξήσεις στους μισθούς και για σύγχρονο ωράριο, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στη δουλειά, για κάθε ζήτημα που αφορά τις ανάγκες μας, θα γίνονται αιτήματα μέσα στο ΔΣ του Σωματείου», τονίζει η ΔΑΣ. Και αναδεικνύει ότι «έσπασε η μονοφωνία της υποταγής στην εργοδοσία, που συνεχίζει να εκφράζει η πλειοψηφία. Με την εκλογή ενός μέλους - αγωνιστή από το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ στο ΔΣ του Σωματείου καταγράφεται ένα σημαντικό βήμα στη μεγάλη προσπάθεια το Σωματείο να αλλάξει ρότα. Να γίνει πραγματικό εργαλείο και οργανωτής του αγώνα των χιλιάδων εργαζομένων στη "Fulgor"».