Βλάβη και στις δύο γεννήτριες που υποστηρίζουν το Τζάνειο Νοσοκομείο

«Στον αέρα» βρίσκονται κρίσιμες λειτουργίες του Τζάνειου Νοσοκομείου στον Πειραιά, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς έχουν υποστεί βλάβη και οι δύο γεννήτριες που υποστηρίζουν το νέο κτίριο. Τη σχετική καταγγελία κάνει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» Τζάνειου Νοσοκομείου, απαιτώντας άμεσα η διοίκηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι μόλις πριν από λίγο καιρό, και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εγκαινιάστηκαν κλινικές και κόπηκαν κορδέλες, αλλά η «καρδιά» των τεχνικών υποδομών, δηλαδή ο ηλεκτρικός υποσταθμός βρίσκεται ακόμα στην εποχή της μανιβέλας και όχι στην ...εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μάλιστα, όπως τονίζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση», δεν τροφοδοτείται καν αυτόματα το κεντρικό κτίριο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί και η βλάβη στις γεννήτριες.

Τι σημαίνει αυτό; Οπως εξηγεί η «Αγωνιστική Συσπείρωση», «κρίσιμες καταναλώσεις του νέου κτιρίου, όπως για παράδειγμα τα Χειρουργεία, η ΜΕΘ, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκονται κυριολεκτικά "στον αέρα" σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο κίνδυνος ενός δυστυχήματος είναι πολύ πιθανός να συμβεί. Η λειτουργία του νοσοκομείου καθίσταται επισφαλής, καθώς εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για ασθενείς και προσωπικό».

Γι' αυτό και καλεί την κυβέρνηση, το υπουργείο Υγείας «έστω και την τελευταία στιγμή, να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα ή θα ακούσουμε ξανά το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, του ριξίματος της ευθύνης στον ανθρώπινο παράγοντα και στην ανάδειξη νέων "σταθμαρχών";».