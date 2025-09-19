ΣΥΡΙΑ

Στις ΗΠΑ ο ΥΠΕΞ των τζιχαντιστών

Επισπεύδονται τα παζάρια, με τη σφραγίδα των ΗΠΑ, με στόχο μία συμφωνία «ασφαλείας» ανάμεσα στο καθεστώς των τζιχαντιστών της Συρίας και το Ισραήλ.

Χτες, ο ΥΠΕΞ των τζιχαντιστών, Ασαντ αλ Σαϊμπάνι, έφθασε στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο μίας «ιστορικής επίσκεψης», όπως χαρακτηρίστηκε από διεθνή ΜΜΕ, καθώς πρόκειται για το πρώτο ταξίδι αξιωματούχου του νέου καθεστώτος της Συρίας στις ΗΠΑ μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Ασαντ και η πρώτη Σύρου ΥΠΕΞ στην Ουάσιγκτον μετά από 25 χρόνια.

Στόχος του Σαϊμπάνι είναι η άρση κάποιων εκ των πολλών αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Συρία από τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες με διάφορα προσχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Axios» ο Σαϊμπάνι αναμένεται να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Μ. Ρούμπιο σήμερα.

Ο Σύρος τζιχαντιστής «μεταβατικός Πρόεδρος» Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι) δήλωσε την Τετάρτη πως οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την επίτευξη «συμφωνίας ασφαλείας μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα τις επόμενες μέρες».

Παράλληλα, άλλος Σύρος αξιωματούχος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό καθεστώς ανωνυμίας εκτίμησε ότι η Συρία θα πετύχει «αρκετές συμφωνίες ασφάλειας» και στρατιωτικών σχέσεων με το Ισραήλ έως το τέλος του 2025, τονίζοντας πως έχει ήδη σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» σε σχετικές διαπραγματεύσεις που γίνονται με την ενθάρρυνση και μεσολάβηση του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου στη Συρία, Τομ Μπάρακ.

Χτες, άλλωστε, είχε προγραμματιστεί ο τρίτος γύρος διαβουλεύσεων Συρίας - Ισραήλ στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν γι' αυτόν τον σκοπό.

Στον «πάγκο» Αμερικανοί διπλωμάτες

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, απομακρύνονται Αμερικανοί διπλωμάτες της λεγόμενης «Περιφερειακής Πλατφόρμας για τη Συρία» («Syria Regional Platform», SRP), που είχαν αναλάβει τη διεκπεραίωση υποθέσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, στη φάση της εντατικής συνεργασίας του αμερικανικού στρατού με τους Κούρδους μαχητές των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF).

Επίσημες εξηγήσεις για αυτήν την «αναδιοργάνωση» δεν δόθηκαν, ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Sabah», οι Αμερικανοί διπλωμάτες της SRP, που δρούσαν με έδρα την Κωνσταντινούπολη, αναφέρονταν από τον περασμένο Μάη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Εκτοτε όμως η πολιτική των ΗΠΑ παρουσίασε αλλαγές, «συντονίστηκε» περισσότερο με τις επιλογές της κυβέρνησης Ερντογάν στη Συρία μπροστά στα νέα δεδομένα που προκάλεσε η κατάρρευση του Ασαντ, ενώ η Ουάσιγκτον πλέον ασκεί πιέσεις στην ηγεσία των Κούρδων της Συρίας για ενσωμάτωσή τους στις δομές του στρατού και της κυβέρνησης του καθεστώτος των τζιχαντιστών.