Πιθανές κατά τον Μακρόν οι κυρώσεις στο Ιράν

Την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο Ιράν έως τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προεξόφλησε ως βέβαιη ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού «Καναλιού 12», στο οποίο ο Γάλλος Πρόεδρος έδωσε συνέντευξη, οι κυρώσεις αναμένεται να επιβληθούν εκ νέου στο Ιράν έως το τέλος τρέχοντος μηνός.

Ο Πρόεδρος Μακρόν σε σχετική ερώτηση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback», απάντησε: «Ναι. Νομίζω πως ναι, επειδή τα τελευταία νέα από τους Ιρανούς δεν είναι σοβαρά».

Απειλές της Mossad

Το βράδυ της Τετάρτης ο διευθυντής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επανέφερε τις απειλές για δολιοφθορές και επιθέσεις κατά του Ιράν, δηλώνοντας πως το Ισραήλ διαθέτει δυνατότητες εντός της Τεχεράνης, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη. «Εχουμε κερδίσει και θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε», δήλωσε ο Μπαρνέα, μιλώντας στην τελετή απονομής του Πρωθυπουργικού Βραβείου, το οποίο απονεμήθηκε φέτος στην υπηρεσία κατασκοπείας.

«Αν και αποδείξαμε ότι το Ιράν είναι διαπερατό, δεν το βάζουμε κάτω», συνέχισε ο Μπαρνέα, τονίζοντας: «Η Μοσάντ διαθέτει πολύ ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες, ακόμη πιο ευφάνταστες και ισχυρές από πριν - ειδικά εντός του Ιράν και ακόμη και στην καρδιά της Τεχεράνης».

    

