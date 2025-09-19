ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΗΠΑ

Συμφωνίες δισ. δολαρίων

Συμφωνίες και υποσχέσεις για επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών μέσα στην επόμενη δεκαετία έδωσαν χτες στη Βρετανία Αμερικανοί αξιωματούχοι και επενδυτές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη (δεύτερη από την αρχή του 2025) επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συμφωνίες σε τομείς όπως η Ενέργεια, η τεχνολογία αιχμής, ο τομέας φαρμακευτικής κλ.π., επισφραγίστηκαν με δηλώσεις των ηγετών Τραμπ και Στάρμερ περί «ακλόνητων ισχυρών διμερών σχέσεων» και «φιλίας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εξασφάλισε αμερικανικές επενδύσεις 150 δισ. δολαρίων που ελπίζει πως θα δημιουργήσουν 7.600 θέσεις εργασίας σε μία δεκαετία.

Μέρος στις επενδύσεις αυτές παίρνει ο πανίσχυρος κερδοσκοπικός επενδυτικός όμιλος «Blackstone», που προβλέπεται να επενδύσει 90 δισ. στερλίνες στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη δεκαετία, η κτηματομεσιτική επενδυτική εταιρεία «Prologis» σκοπεύει να επενδύσει 3,9 δισ. στερλίνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αμερικανική πολεμική βιομηχανία «Palantir» σκοπεύει να επενδύσει 1,5 δισεκατομμύρια στερλίνες σε βρετανικές «καινοτόμες» πολεμικές βιομηχανίες, η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία «Amentum» σχεδιάζει να δημιουργήσει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας σε Σκωτία και Αγγλία, η «Boeing» να μετατρέψει δύο μεγάλα αεροσκάφη 737 στο Μπίρμινγκχαμ για τις ανάγκες της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας (για πρώτη φορά μετά από περίπου μισόν αιώνα), κ.ά.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη συνεργασία τεχνολογικών μονοπωλίων ΗΠΑ - ΗΒ, καθώς στο πλαίσιο διμερούς «τεχνολογικής συμφωνίας» συμμετέχουν κολοσσοί όπως οι αμερικανικές εταιρείες «Nvidia», «OpenAI», «Microsoft». Η «Microsoft» ανακοίνωσε επενδύσεις 30 δισ. δολαρίων στο ΗΒ μέσα στην επόμενη τετραετία σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services), Data Center, κ.ά. Προβλέπονται επίσης επενδύσεις για τη δημιουργία «Ζώνης Ανάπτυξης ΤΝ» και Data Center στη βορειοανατολική Αγγλία ύψους 30 δισ. δολαρίων (με προοπτική δημιουργίας 5.000 θέσεων εργασίας), πλατφόρμας υπηρεσιών ΤΝ από τις εταιρείες «Nscale», «OpenAI», «Nvidia». Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών για Τεχνητή Νοημοσύνη, (η αμερικανική) «Nvidia», ανακοίνωσε επενδύσεις 11 δισ. στερλινών στο ΗΒ.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βρετανία, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Ενα μεγάλο πακέτο συμφωνιών αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που επικεντρώνονται στην οικονομική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Συμφωνία διμερούς συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας, που θα προωθήσει την ανάπτυξη και την έρευνα σε ακαδημαϊκό, κυβερνητικό και ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συμφωνία συνεργασίας στην πυρηνική ενέργεια και στην αμυντική τεχνολογία, ενισχύοντας τη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και άμυνας (μεταξύ της αμερικανικής X-energy και της βρετανικής εταιρείας παραγωγής Ενέργειας «Centrica» για τη δημιουργία πυρηνικών αντιδραστήρων σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας.

Οι Τραμπ και Στάρμερ δήλωσαν ότι ειδικά η τεχνολογική συμφωνία συνεργασίας σηματοδοτεί την αρχή μιας «χρυσής εποχής» για την πυρηνική ενέργεια και τη διμερή τεχνολογική συνεργασία.