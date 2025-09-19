ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Καταιγιστικές επιθέσεις από το κράτος - δολοφόνο στην Πόλη της Γάζας

Με μια ασταμάτητη «βροχή» βομβών, αεροπορικές επιδρομές, πυρά πυροβολικού, άρματα μάχης και εκρηκτικούς μηχανισμούς οκλιμακώνει τη σφαγή και την ισοπέδωση στηνεπιδιώκοντας την κατάληψή της και τον εκτοπισμό των εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν μείνει σε αυτή, με στόχο να τους στριμώξει σε άθλιες συνθήκες στη νότια Γάζα και να ανοίξει δρόμο στα άθλια σχέδια ΗΠΑ - Ισραήλ για τον μαζικό ξεριζωμό του παλαιστινιακού λαού από την κατεχόμενη πατρίπωςδα του.

Ο κατοχικός στρατός ανακοίνωσε χτες πως την Τετάρτη πραγματοποίησε πάνω από 150 αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με όλμους αρμάτων μάχης, ισοπεδώνοντας ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στην Πόλη της Γάζας.

Οι δυνάμεις του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου ανακοίνωσαν ότι ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης, ενώ παράλληλα εντείνουν τους βομβαρδισμούς στις συνοικίες Σέιχ Ραντουάν και Τελ Αλ-Χάουα, ώστε να ανοίξουν δρόμο προέλασης σε κεντρικές και δυτικές περιοχές όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Χτες από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 48 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 37 ήταν στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το «Al Jazeera».

Ο νέος αποτρόπαιος συνολικός απολογισμός από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έφτασε τους 65.141 νεκρούς Παλαιστίνιους και τους 165.925 τραυματίες.

Παράλληλα, στη μακρά λίστα των θυμάτων του περασμένου 24ώρου προστέθηκαν και άλλοι 4 Παλαιστίνιοι που πέθαναν από λιμό, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων από πείνα σε 435, ανάμεσα στους οποίους ήταν 147 παιδιά.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, και ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να εκτοπιστούν ξανά από την Πόλη της Γάζας, χωρίς κανένα ασφαλές και ανθρώπινο καταφύγιο, αντιμετωπίζοντας πείνα, δίψα και ατελείωτες κακουχίες, χιλιάδες ακόμα αδυνατούν να φύγουν από την πόλη, δεν έχουν τρόπο να μετακινηθούν προς τον νότο ή να μετακινήσουν ελάχιστα υπάρχοντα που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν, δεν έχουν ούτε μία σκηνή για να κοιμηθούν...

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε χτες πως τα νοσοκομεία και οι κλινικές στη βόρεια Γάζα είναι στα πρόθυρα πλήρους κατάρρευσης λόγω των ισραηλινών επιθέσεων και των δραματικών ελλείψεων σε καύσιμα, φάρμακα, αναλώσιμα, τρόφιμα κ.ά.

Η ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ακόμα νοσηλευτή της στη Γάζα μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Συνολικά τουλάχιστον 540 υγειονομικοί και εργαζόμενοι παροχής βοήθειας έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα...

Παράλληλα συνεχίστηκε χτες για ένα ακόμα 24ωρο η διακοπή των τηλεφώνων και της σύνδεσης με το ίντερνετ στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, σε μια προφανή προσπάθεια του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου να μειώσει τη ροή πληροφοριών προς τον έξω κόσμο καθώς εντείνει τα φριχτά εγκλήματα πολέμου.

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι υπηρεσίες της διακόπηκαν «λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης και της στοχοποίησης των βασικών διαύλων του δικτύου».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες κόλασης, συνεχίζεται η παλαιστινιακή αντίσταση στον κατακτητή. Χτες έγινε γνωστό ότι 4 στρατιώτες του κατοχικού στρατού σκοτώθηκαν σε επίθεση που δέχτηκαν κοντά στη νότια πόλη Ράφα.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος στην Αγκυρα

Λίγα 24ωρα πριν τις επικείμενες αναγνωρίσεις του παλαιστινιακού κράτους από μια σειρά «δυτικές» χώρες - τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχουν εξαγγείλει - ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς μετέβη στην Αγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρ. Τ. Ερντογάν, και με τον ΥΠΕΞ, Χ. Φιντάν.

Παράλληλα χτες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - που έχουν υπογράψει «Συμφωνία του Αβραάμ» με το Ισραήλ, με τις «ευλογίες» των ΗΠΑ - έκαναν γνωστό ότι μπορεί να υποβαθμίσουν τις διπλωματικές σχέσεις μαζί του, σε περίπτωση προσάρτησης των κατεχόμενων εδαφών της Δυτικής Οχθης. Ωστόσο ξεκαθάρισαν πως σε καμία περίπτωση δεν προτίθενται να κόψουν τελείως τις διπλωματικές και άλλες σχέσεις με το κράτος - δολοφόνο...

Στο μεταξύ, χτες ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ, επιβεβαίωσε πως προτίθεται να αναγνωρίσει σύντομα το παλαιστινιακό κράτος, με τον Τραμπ να εκφράζει δημόσια τη διαφωνία του. Ο Στάρμερ πάντως συμπλήρωσε ότι οι δυο τους κατά τ' άλλα... «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού «ειρηνευτικού οδικού χάρτη».

Επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα με την Ιορδανία

Την ίδια ώρα 2 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χτες μετά από επίθεση που δέχτηκαν από ένοπλο στο πέρασμα Αλενμπι, μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης και της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο δράστης της επίθεσης έφτασε από την πλευρά της Ιορδανίας με φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιτέθηκε στους στρατιώτες κατά τον έλεγχο του φορτίου, προτού πέσει και ο ίδιος νεκρός από ισραηλινά πυρά.

Ο κατοχικός στρατός εισηγήθηκε στη συνέχεια αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία με προορισμό τη Γάζα.

Η Αίγυπτος θωρακίζει το Σινά

Παράλληλα, χτεσινό ρεπορτάζ της εμιρατινής εφημερίδας «The National» ανέφερε ότι η Αίγυπτος προχωρά σε μια σειρά στρατιωτικές προετοιμασίες, καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει το μακελειό στη Γάζα και ενδέχεται να βάλει σε εφαρμογή σχέδιο για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων προς την Αίγυπτο.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα αναφέρει ότι πρόσφατα το Κάιρο εγκατέστησε το κινεζικό προηγμένο σύστημα αεράμυνας HQ-9B σε «στρατηγικές» τοποθεσίες της Χερσονήσου του Σινά (περιοχή στην οποία έγιναν οι τέσσερις πόλεμοι Αιγύπτου - Ισραήλ μεταξύ 1948 και 1973).

Επιπλέον, ο αιγυπτιακός στρατός έχει πυκνώσει τις δυνάμεις του στο Σινά και κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, διαθέτοντας ένα νέο δίκτυο τούνελ, καλά προστατευμένα υπόστεγα αεροσκαφών, δρόμους προσγείωσης αεροσκαφών, αλλά και εφεδρικά αποθέματα καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων για παν ενδεχόμενο.

Οι προετοιμασίες συμπληρώνονται με εξασφάλιση επιπρόσθετων αποθεμάτων σιταριού, αλεύρου και λαδιού.

Νέες επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο

Το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης πραγματοποίησε χτες διαδοχικές αεροπορικές επιδρομές σε κτίρια τριών πόλεων του νότιου Λιβάνου, ενώ προηγουμένως είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης προς τους κατοίκους...

Κατά τις γνωστές τοποθετήσεις του Ισραήλ, που έχει κάνει κουρελόχαρτο την εκεχειρία, στο στόχαστρο της νέας επίθεσης τέθηκαν «στρατιωτικές» υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις φερόμενες προσπάθειες της λιβανέζικης οργάνωσης «να επαναδραστηριοποιηθεί στην περιοχή».

Αργότερα χτες το βράδυ ο στρατός εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις για επικείμενη αεροπορική επιδρομή σε άλλα δύο κτίρια πόλεων του νότιου Λιβάνου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα προσχήματα.

Επίθεση με drone στην Εϊλάτ

Μερικές ώρες μετά, ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανώς σταλμένο από τους Χούθι της Υεμένης, έπεσε πάνω σε ξενοδοχείο της πόλης Εϊλάτ του Ισραήλ.

Βίντεο που ανάρτησαν θαμώνες του ξενοδοχείου δείχνουν το σκάφος να σκάει με ορμή κοντά στην είσοδο του κτιρίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Λίγες ώρες μετά αναχαιτίστηκε βαλλιστική επίθεση από τους Χούθι προς το Ισραήλ.