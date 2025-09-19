Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Λιμενεργάτες μπλόκαραν τη μεταφορά πυρομαχικών στο κράτος - δολοφόνο

Εμπρακτη αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασαν χτες και λιμενεργάτες της Ιταλίας, ξανά, όταν στη Ραβένα έστησαν μπλόκο και εμπόδισαν να φορτωθεί πλοίο που είχαν πληροφορίες ότι θα μετέφερε πυρομαχικά στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, πλοίο της ακτοπλοϊκής εταιρείας «Zim» με προορισμό τη Χάιφα, σχεδιαζόταν να μεταφέρει κοντέινερ που προέρχονταν από Τσεχία και Ουγγαρία. Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να τα φορτώσουν, ενώ την κίνησή τους στήριξε και η δημοτική αρχή. Από τη μεριά του, ο ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε άγνοια και προσπάθησε να διαψεύσει τη στήριξη προς το Ισραήλ.

    

Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
