ΚΙΝΑ - ΗΠΑ

«Μαστίγιο και καρότο» στο διμερές παζάρι

Εν αναμονή νέων διμερών συναντήσεων για την εμπορική συμφωνία, με την οποία επιδιώκουν να αναμορφώσουν τους μεταξύ τους δασμούς, οι Πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, αντίστοιχα, αναμένεται σήμερα να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στον απόηχο και συμφωνίας που ανακοινώθηκε ότι επιτεύχθηκε για το θέμα της πλατφόρμας ΤικΤοκ. Θυμίζουμε ότι μετά από διμερή συνάντηση στις αρχές της βδομάδας, ο Τραμπ ανάρτησε ότι «η μεγάλη εμπορική συνάντηση ΗΠΑ και Κίνας στην Ευρώπη πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!» και «θα ολοκληρωθεί σύντομα». Επιπλέον, στο θέμα του ΤικΤοκ ανακοινώθηκε ότι επιτεύχθηκε συμβιβασμός (για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης TikTok σε αμερικανικές εταιρείες) που πιθανώς θα οριστικοποιηθεί μέχρι το Νοέμβρη.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα των «Financial Times» εμφανίζει την Κίνα έτοιμη να αναστείλει την αντιμονοπωλιακή έρευνα που επρόκειτο να ξεκινήσει για την «Google» - κάτι για το οποίο ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση.

Ολα αυτά, βέβαια, ενώ η Κρατική Υπηρεσία για τον Ελεγχο της Αγοράς στην Κίνα (SAMR) έχει δώσει εντολή, για να βαθύνει έρευνα που έχει ξεκινήσει κατά της «Nvidia» για αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις, ενώ και η κινεζική Διοίκηση Κυβερνοχώρου (CAC - Ρυθμιστική Αρχή Διαδικτύου) έδωσε εντολή σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας να σταματήσουν να αγοράζουν τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της, όπως και να ακυρώσουν υπάρχουσες παραγγελίες.