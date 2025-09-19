ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της πολεμικής οικονομίας

Ενώ σημαντικά τμήματα του λαού δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες

Το γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες τον πρώτο ετήσιο προϋπολογισμό της χώρας μετά την ψήφιση των ριζικών μεταρρυθμίσεων για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και την κατάργηση του «φρένου χρέους», εξασφαλίζοντας ρεκόρ επενδύσεων για την ενίσχυση της καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας και για στρατιωτικές δαπάνες.

Η Γερμανία λειτουργούσε με προσωρινό προϋπολογισμό φέτος, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβερνητικής συμμαχίας τον περασμένο Νοέμβρη, χωρίς να προλάβει να εγκρίνει τα σχέδια δαπανών για το 2025.

Ο βασικός προϋπολογισμός για φέτος καλύπτει δαπάνες ύψους 502,5 δισ. ευρώ. Προσθέτοντας τις επενδύσεις από το Ειδικό Ταμείο Υποδομών και από το Ειδικό Ταμείο Αμυνας 100 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκε από τον πρώην καγκελάριο, τον Σοσιαλδημοκράτη Ολαφ Σολτς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο προϋπολογισμός έχει συνολικό ύψος 591 δισ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για το 2025 προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους σχεδόν 116 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατέστησαν δυνατές χάρη σε ένα ταμείο υποδομών ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ και σε μια εξαίρεση από τους κανόνες για το χρέος για τις αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκε τον Μάρτιο.

Ο βασικός προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό 81,8 δισ. ευρώ το 2025. Ο συνολικός δανεισμός αυξάνεται στα 143,2 δισ. ευρώ, εάν προστεθούν τα 37,2 δισ. ευρώ από το ειδικό ταμείο υποδομών και 24,1 δισ. από το ειδικό ταμείο για την άμυνα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών.

Εκατομμύρια νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα

Εκατομμύρια νοικοκυριά στη Γερμανία δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, μια τάση που έχει ενισχυθεί μετά την πανδημία και τη σύγκρουση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός, η άνοδος των τιμών σε μια σειρά προϊόντα, η αύξηση των ενοικίων κ.ά. σε συνδυασμό με τις μικρές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις έχουν επιδεινώσει σημαντικά τους όρους διαβίωσης του γερμανικού λαού.

Το 2024 περίπου 4,2 εκατ. άνθρωποι - το 5% του πληθυσμού - ανέφεραν ότι ζούσαν σε νοικοκυριά που είχαν οφειλές στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Οσοι πληρώνουν ενοίκιο δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης.

Σημαντικό οικονομικό βάρος για τους ενοικιαστές αποτελούν τα λεγόμενα «Nebenkosten» (σ.σ. επιπλέον του ενοικίου χρεώσεις για ΔΕΚΟ και κοινόχρηστα). Οι τιμές για τα επιπλέον αυτά έξοδα - ύδρευση, αποκομιδή απορριμμάτων, καθαριότητα κτιρίου, συντήρηση ανελκυστήρα κ.ά. - έχουν αυξηθεί και τον περασμένο Αύγουστο ήταν 4% υψηλότερες από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Περικοπές 2,5 δισ. ευρώ ετησίως ανακοίνωσε και η «Bosch»

Λίγες μέρες μετά τις επιπλέον περικοπές προσωπικού που ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία «Ford» στην Κολωνία, και η ιστορική γερμανική βιομηχανία «Bosch» από την Στουτγκάρδη που συγκαταλέγεται στους βασικούς προμηθευτές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε μαζικές περικοπές ύψους 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με το «Spiegel», οι σχεδιαζόμενες περικοπές θα πλήξουν και θέσεις εργασίας παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ...«εγγυήσεις» που εμποδίζουν τις απολύσεις στη συγκεκριμένη βιομηχανία μέχρι το 2027.