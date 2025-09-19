Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΑΛΛΙΑ
Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Χιλιάδες απήργησαν και κινητοποιήθηκαν χτες ενάντια στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής

Από την κινητοποίηση στο Παρίσι και τα μπλοκ με τις σημαίες της ταξικής Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας
Με μαζική συμμετοχή έγιναν οι χτεσινές, απεργιακές και πολύμορφες άλλες κινητοποιήσεις στη Γαλλία, όπου εκατοντάδες πόλεις σε όλη την επικράτεια γέμισαν διαδηλωτές, που φώναξαν συνθήματα κατά της αντιλαϊκής πολιτικής της (απερχόμενης) κυβέρνησης Μπαϊρού, που τώρα ετοιμάζεται να συνεχίσει και η κυβέρνηση Λεκορνί, αξιοποιώντας και την εντεινόμενη αναμόρφωση του αστικού πολιτικού σκηνικού στη χώρα.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή εργαζομένων, νέων, συνταξιούχων, φοιτητών και μαθητών σε Παρίσι, Μασσαλία, Λυών, Νάντη, συνολικά σε πάνω από 240 σημεία της χώρας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πήραν μέρος και στην 24ωρη πανεθνική απεργία που είχαν προκηρύξει κλαδικά Συνδικάτα και Ομοσπονδίες.

Στην Εκπαίδευση, στις Μεταφορές, στο Δημόσιο, σε διάφορες μονάδες της βαριάς βιομηχανίας, εργαζόμενοι χτες δεν πήγαν για δουλειά, αλλά βγήκαν στο δρόμο, ζητώντας αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες δουλειάς, συνολικά αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Κλειστά ήταν ακόμα και τα φαρμακεία, σε μεγάλο μέρος βασικών μεγαλουπόλεων, ενώ και θέατρα δεν λειτούργησαν εξαιτίας της συμμετοχής των καλλιτεχνών στην κινητοποίηση.

Φοιτητές διαδήλωσαν με πικέτες, που έλεγαν «το πανεπιστήμιο κινδυνεύει».

Ξεχώρισαν πανό και συνθήματα όπως «Φορολογήστε τους πλούσιους», καταγράφοντας την οργή που μεγαλώνουν τα σχέδια για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που σημαίνει αύξηση του «δημοσιονομικού βάρους» για τα λαϊκά στρώματα, αφού προτεραιότητα παραμένει η «στήριξη της ανάπτυξης και της χώρας», δηλαδή του γαλλικού μεγάλου κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή, το σχέδιο προϋπολογισμού που εξετάζεται - ακόμα και μετά την «πτώση» της κυβέρνησης Μπαϊρού ιεραρχεί την «εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών» και την «τιθάσευση του χρέους και του ελλείμματος», όπως περιγράφονται νέες περικοπές που μεθοδεύονται σε βασικούς τομείς ζωτικής σημασίας για την εργατική - λαϊκή οικογένεια, όπως οι δημόσιες δομές Υγείας, τα δημόσια σχολεία κ.τ.λ.

Μιλώντας στο «Ασοσιέιτεντ Πρες» νεαροί υγειονομικοί από το Παρίσι, εξηγούσαν ότι «οι αμοιβές μας στη δουλειά μένουν καθηλωμένες, ενώ σε (νοσοκομειακές) πτέρυγες κλείνουν κρεβάτια (...) Για μας η ιστορία είναι ίδια: Λιγότερα χρήματα στις τσέπες μας. Λιγότερα χέρια (προσωπικό) να βοηθούν, περισσότερη πίεση κάθε μέρα». Απεργός στις δημόσιες μεταφορές κατήγγειλε ότι η συνεχής υποχρηματοδότηση οδηγεί τους επιβάτες «να στοιβάζονται σαν λεμονόκουπες, ακόμα και χωρίς να υπάρχει πλέον χυμός σε αυτές...».

Συνδικαλιστής από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας οργισμένος τόνισε ότι «κάθε φορά μας ζητούν το ίδιο, να πληρώσουμε και να ξαναπληρώσουμε για το χρέος οι εργάτες μόνο, είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε είμαστε ανάπηροι, είτε είμαστε συνταξιούχοι...».

Στη Μασσαλία οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στο Mucem, ενώ αποκλείστηκε και η έδρα εφοπλιστικής εταιρείας της περιοχής, για να σταλεί δυναμικό μήνυμα αντίστασης ενάντια στη μεγαλοεργοδοσία.

Από τη μεριά τους, οι αρχές είχαν επιστρατεύσει δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς αλλά και χωροφύλακες, μαζί με οχήματα εκτόξευσης νερού (Centaure) για τη «διατήρηση της τάξης», ενώ ανακοίνωσαν πάνω από 300 συλλήψεις.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, που διορίστηκε πρωθυπουργός την περασμένη Τρίτη 9/9 δήλωσε χτες ότι θα καλέσει όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς σε νέα συνάντηση. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι επαφές για τη διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού που πρέπει να εγκριθεί μέχρι αρχές Οκτώβρη.

    
