ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αυξημένη δραστηριότητα drones στα σύνορα με τη Λευκορωσία αναφέρει η Πολωνία

Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές περιφέρειες με έμφαση στο Ντονέτσκ

2025 The Associated Press. All

Αυξημένη δραστηριότητα drones κοντά στα σύνορα με τηντη νύχτα της Τετάρτης ανέφερε η, κι ενώ η Βαρσοβία διατήρησε κλειστά τα μεταξύ τους σύνορα και μετά την προχθεσινή ολοκλήρωση των κοινών ασκήσεων Ρωσίας - Λευκορωσίας «Zapad 2025» («Δύση 2025»). Εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι δεν υπήρξε παρέμβαση ούτε προσπάθεια κατάρριψης των drones.

Με φόντο τη συνεχιζόμενη ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία εντείνει τους κινδύνους για άμεση πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, είχαν προηγηθεί καταγγελίες της Πολωνίας ότι ρωσικά drones εισήλθαν την προηγούμενη βδομάδα στον εναέριο χώρο της και κατέρριψε ορισμένα από αυτά.

Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών, Μ. Κιερβίνσκι, ερωτηθείς γιατί τα σύνορα εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά δεδομένου ότι η άσκηση Zapad έχει ολοκληρωθεί, είπε ότι η Βαρσοβία θα τα ανοίξει όταν αυτό είναι ασφαλές.

«Την περασμένη νύχτα, η Συνοριοφυλακή παρατήρησε αυξημένη δραστηριότητα λευκορωσικών και ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών να προσπαθούν να διασχίσουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας», δήλωσε χθες. «Είναι σαφές ότι η κατάσταση στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας παραμένει πολύ, πολύ τεταμένη», πρόσθεσε.

Υπάρχουν τρεις συνοριακές διελεύσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας, ενώ τέσσερις έχουν κλείσει, όπως και τρεις σιδηροδρομικές συνοριακές διελεύσεις για εμπορικές αμαξοστοιχίες.

Κλιμακώνει τις επιθέσεις της η Ρωσία

Περισσότεροι από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας, δήλωσε χτες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν.

Οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και σύμφωνα με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Β. Γκερασίμοφ, ο οποίος επιθεώρησε θέσεις των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια, «σημειώνονται προελάσεις σε όλα τα μέτωπα». Οι σφοδρότερες μάχες συνεχίζονται στην περιοχή της Ποκρόφσκ, σημαντικού κόμβου για τον εφοδιασμό.

Ο στρατηγός Γκερασίμοφ αναφέρθηκε σε πρόοδο στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των εχθροπραξιών, και δυτικότερα, στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ.

«Τα στρατεύματά μας στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης προελαύνουν πρακτικά όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε.

«Οι σκληρότερες μάχες γίνονται στην κατεύθυνση της Ποκρόφσκ», όπου «ο εχθρός, με κάθε μέσο και δίχως να λογαριάζει τις απώλειες, προσπαθεί ανεπιτυχώς να σταματήσει την προέλασή μας και να ανακτήσει την πρωτοβουλία».

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, πάντα κατά τον στρατηγό Γκερασίμοφ, «ανέπτυξαν τις καλύτερα εκπαιδευμένες και πιο αξιόμαχες μονάδες τους, αποσύροντάς τις από άλλες περιοχές. Κι αυτό διευκολύνει την προέλαση των δικών μας δυνάμεων σε άλλους τομείς».

Σύμφωνα με τον Γκερασίμοφ σημειώνεται επίσης πρόοδος στις ρωσικές επιχειρήσεις για την κατάληψη της Κουπιάνσκ, κατά μεγάλο μέρος ισοπεδωμένης πόλης στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και της Γιάμπιλ, ανατολικότερα.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε σιδηροδρομικές υποδομές, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους στην περιφέρεια Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων «Ukrzaliznytsia» δήλωσε ότι από την επίθεση διεκόπη προσωρινά η ηλεκτροδότηση σε διάφορους σταθμούς και προκλήθηκαν καθυστερήσεις στα δρομολόγια επιβατικών τρένων.

Τους τελευταίους μήνες, ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν ουκρανικές σιδηροδρομικές υποδομές, πραγματοποιώντας επιθέσεις μεταξύ άλλων σε κόμβους στις περιφέρειες του Χαρκόβου και του Ντονέτσκ και προκαλώντας προβλήματα στην περιφέρεια Κιρόβοχραντ.

Από την πλευρά του, το Κίεβο συνεχίζει τις επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές Ενέργειας.

Δύο ουκρανικά drones επιτέθηκαν στο πετροχημικό συγκρότημα Neftekhim Salavat της «Gazprom», ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, στην περιφέρεια Μπασκορτοστάν, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφέρειας. Το ίδιο συγκρότημα είχε δεχθεί ουκρανική επίθεση και τον Μάη του 2024.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν θύματα και πως οι δυνάμεις ασφαλείας του συγκροτήματος άνοιξαν πυρ εναντίον των drones.

Εξάλλου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως τη νύχτα της Τετάρτης έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ. Ανέφεραν δε πως σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το διυλιστήριο διέκοψε τη λειτουργία του.

Το Κίεβο λέει ότι καθυστερεί τη μεγάλη ρωσική επίθεση

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, εμφανίστηκε να δίνει μια άλλη εικόνα της κατάστασης στο πεδίο, υποστηρίζοντας πως η Μόσχα έχει υποστεί τέτοιες απώλειες που δεν έχει «τη δύναμη για μεγάλης κλίμακας επιθέσεις».

Ο ουκρανικός στρατός διεξάγει επιχείρηση αντεπίθεσης στο ανατολικό μέτωπο, δήλωσε χθες και περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στις περιοχές των Ντομπροπίλια και Ποκρόφσκ στο Ντονέτσκ.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν», είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα δήλωνε στο βρετανικό δίκτυο «Sky News» πως οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταγράψει παρά ελάχιστες επιτυχίες στα μέτωπα, «τρεις ρωσικές επιθέσεις έχουν αποτύχει» μολονότι «σχεδιάζουν άλλες δύο σοβαρές επιθέσεις». Εξέφρασε, εξάλλου, ικανοποίηση διότι επίκεινται άμεσα παραδόσεις «δυτικών» όπλων αξίας δισ. δολαρίων.

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ και συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στη μάχη για ανακατάληψη εδαφών κοντά στην Ντομπροπίλια, μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία παρέλαβε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών, όπως έγινε χθες γνωστό. Περισσότεροι από 7.000 νεκροί, οι περισσότεροι μη ταυτοποιημένοι, έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια των πολλαπλών ανταλλαγών, που υπήρξαν αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα εφέτος.

Βρετανία και Καναδάς ζητούν να ενταχθούν στο SAFE

Η Βρετανία και ο Καναδάς ξεκινούν διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές προμήθειες εξοπλισμών που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, μέσω δανείων.

Συγκεκριμένα, η δανική προεδρία της ΕΕ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ ομόφωνα συμφώνησε να δώσει εντολή στην Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες για να συμμετάσχουν στο SAFE, για την ενίσχυση της «αμυντικής» ικανότητας της ΕΕ.

Οπως σημειώνεται από Ευρωπαίους διπλωμάτες, η εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή είναι να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά η Βρετανία και ο Καναδάς. Να υπάρξουν, δηλαδή, δύο χωριστές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε δύο χωριστές συμφωνίες.

Η συμμετοχή της Βρετανίας και του Καναδά στο SAFE είναι δυνατή επειδή και οι δύο χώρες έχουν υπογράψει Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την Ασφάλεια και την Αμυνα με την ΕΕ.

Εκτός από τη Βρετανία και τον Καναδά, η Τουρκία και η Νότια Κορέα έχουν επίσημα δηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε έργα που υποστηρίζονται από το SAFE.

«Δυτικές» εκτιμήσεις για «ρίξιμο» της Βόρειας Κορέας από τη Μόσχα

Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας είναι «ανισότιμη», σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε από το γερμανικό ίδρυμα «Friedrich Naumann».

Ρωσία και Βόρεια Κορέα υπέγραψαν το 2024 συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης, με την οποία μεταξύ άλλων δεσμεύονται για αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση, αν και με ελαστικούς όρους.

Η έκθεση του γερμανικού think tank, που τιτλοφορείται «Ανιση Σύμπραξη», αναφέρει ότι η Πιονγιάνγκ έχει παράσχει στη Μόσχα μεγάλες ποσότητες όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού προσωπικού, ενώ η στήριξη της Μόσχας ως αντάλλαγμα είναι περιορισμένη με πολύ μικρό αντίκτυπο στην οικονομία της Βόρειας Κορέας.

Η ερευνήτρια Ολένα Γκουσεΐνοβα στη Σεούλ εκτίμησε ότι από το 2023 η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με όπλα αξίας τουλάχιστον 5,6 δισ. δολαρίων και έχει στείλει περίπου 15.000 στρατιώτες για να στηρίξει τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Το ρωσικό αντιστάθμισμα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 450 εκατ. - 1,2 δισ. δολάρια, με βάση επίσημα στοιχεία, αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών και άλλες πηγές.

Η Βόρεια Κορέα φέρεται να έχει λάβει κυρίως προμήθειες τροφίμων και κάποια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά ελάχιστα με τη μορφή σκληρού νομίσματος.

Η έρευνα επισημαίνει επίσης ενδείξεις προστριβών: Τα κρατικά βορειοκορεατικά ΜΜΕ αναγνώρισαν πρόσφατα ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι επέκριναν τις ρωσικές δυνάμεις για φτωχό συντονισμό και στρατηγικά σφάλματα κατά την έναρξη της ανάπτυξής τους στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Από αυτό μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Βόρεια Κορέα κατηγόρησε τη Ρωσία για τις αρχικά μεγάλες απώλειες σε στρατιώτες, μετέδωσε η ιστοσελίδα NK News με έδρα τη Σεούλ.

Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών NIS εκτιμά ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στον πόλεμο.