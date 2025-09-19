ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Παζάρι των ΗΠΑ με τους Ταλιμπάν για τη βάση Μπάγκραμ

Το διαρκές «ενδιαφέρον» των ΗΠΑ για την Κεντρική Ασία, περιοχή στρατηγικής σημασίας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, και ειδικά για το Αφγανιστάν, παρά την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα το 2021, ήρθε να επιβεβαιώσει χθες με εμφατικό τρόπο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ.

Σε δηλώσεις του από τη Βρετανία ο Τραμπ αναφέρθηκε στην αεροπορική βάση Μπάγκραμ στο Αφγανιστάν, λέγοντας ότι «προσπαθούμε να την πάρουμε πίσω».

Οπως τόνισε, «προσπαθούμε να την πάρουμε πίσω γιατί (σ.σ. οι Ταλιμπάν) μας χρειάζονται για άλλα πράγματα. Θέλουμε αυτήν τη βάση ξανά».

Συνεχίζοντας δε να εξηγεί απροκάλυπτα την αξία της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη περιφέρεια, είπε πως ένας από τους λόγους για την ανάκτηση της βάσης «είναι ότι όπως ξέρετε βρίσκεται μόλις μία ώρα μακριά από εκεί όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά της όπλα»...

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρονταν χτες σε δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο Τραμπ για το ενδεχόμενο «διατήρησης» «μιας μικρής δύναμης στη Μπάγκραμ».

Η βάση βρίσκεται περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ.