ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Σημαντικό Σύμφωνο Στρατιωτικής Συνεργασίας

Την επιτάχυνση της διαδικασίας στενότερων σχέσεων συνεργασίας σε τομείς όπως η «ασφάλεια» και η «άμυνα», εν μέσω διαπραγματεύσεων για σχετικές στρατιωτικές συμφωνίες, φαίνεται ότι πυροδοτεί η επίθεση που εξαπέλυσε στις 9 Σεπτέμβρη το Ισραήλ στο Κατάρ, στην πρωτεύουσα Ντόχα, με στόχο την ηγεσία της Χαμάς, υπό την πολιτική κάλυψη των ΗΠΑ.

Το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτέμβρη στο Ριάντ οι πρωθυπουργοί της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, έχοντας στο πλευρό τους τους αρμόδιους υπουργούς Αμυνας και τον Πακιστανό στρατάρχη και επιτελάρχη Ασίμ Μουνίρ, ανακοίνωσαν την υπογραφή «Κοινής Στρατηγικής Συμφωνίας Αμυνας», επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας στον τομέα της «άμυνας», άνω των 50 ετών.

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι αν μία από τις δύο χώρες δεχτεί επίθεση, τότε θα είναι σαν να δέχεται επίθεση και η άλλη. Ως εκ τούτου, ενεργοποιούνται άμεσα συλλογική δράση και αποτροπή νέας επίθεσης. Επίσης ενεργοποιούνται όλα τα διαθέσιμα στρατιωτικά μέσα για την εξασφάλιση της εφαρμογής της «αμυντικής» συμφωνίας στο σύνολό της.

Ο Σαουδάραβας υπουργός Αμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, σχολιάζοντας τη σημαντική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με το Πακιστάν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ»: «Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν... Ενα μέτωπο έναντι οιουδήποτε επιτιθέμενου... Πάντα και για πάντα».

Αλλος Σαουδάραβας ανώτερος αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο «Reuters», ερωτηθείς αν το Πακιστάν υποχρεούται να παράσχει «πυρηνική ομπρέλα» στη Σαουδική Αραβία απάντησε ότι «είναι μια ολοκληρωμένη αμυντική συμφωνία που περιλαμβάνει όλα τα στρατιωτικά μέσα». Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, οι διεργασίες και οι διαπραγματεύσεις για το στρατιωτικό σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ Ριάντ - Ισλαμαμπάντ ήταν αποτέλεσμα «πολυετών συζητήσεων».

Σε μια προσπάθεια να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από την υπογραφή της συμφωνίας κατά τη δεδομένη χρονική συγκυρία (στο φόντο της ισραηλινής επίθεσης στο Κατάρ), ο ίδιος αξιωματούχος είπε στο «Reuters» ότι «δεν πρόκειται για απάντηση σε συγκεκριμένες χώρες ή γεγονότα, αλλά για θεσμοθέτηση μακράς και βαθιάς διμερούς συνεργασίας».

Αλλοι αναλυτές θεωρούν ότι η κίνηση της Σαουδικής Αραβίας ήταν παρεπόμενο μέτρο «ασφάλειας» απέναντι σε πιθανή αναξιοπιστία των ΗΠΑ, λόγω των σχέσεων που αυτές καλλιεργούν επί δεκαετίες με το Ισραήλ, γεγονός που φάνηκε κατά την επίθεση του κράτους - δολοφόνου στο Κατάρ, έναν από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο.

Το Πακιστάν διαθέτει εδώ και χρόνια περίπου 2.000 στρατιώτες στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, παρέχοντας επιχειρησιακή - τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στις σαουδαραβικές Ενοπλες Δυνάμεις, μεταξύ άλλων και στον τομέα της αεράμυνας.

Ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και πρίγκιπας - διάδοχος στον θρόνο επισκέφτηκε το Πακιστάν το 2019, οπότε θεσπίστηκε το «Ανώτατο Συντονιστικό Συμβούλιο» στον τομέα της «άμυνας», προωθώντας επενδύσεις ύψους 20 δισ. δολαρίων σε αμυντικά συστήματα και συστήματα ασφάλειας. Τον Δεκέμβρη του 2024 η Σαουδική Αραβία χορήγησε 3 δισ. δολάρια για την υποστήριξη της οικονομίας του Πακιστάν, καταθέτοντάς τα στα ταμεία της πακιστανικής Κεντρικής Τράπεζας.

Το Πακιστάν είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, και έχει τον μεγαλύτερο στρατό μεταξύ όλων των ισλαμικών κρατών.