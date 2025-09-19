ΗΠΑ

Αλληλεγγύη του ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους των «Starbucks»

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της αλυσίδας καφέ και εστίασης «Starbucks» εκφράζει με νέα ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, ενθαρρύνοντας τη μάχη για την εξασφάλιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις ΗΠΑ.

Το ΠΑΜΕ στο μήνυμά του επισημαίνει ανάμεσα σε άλλα:

«Εδώ και τέσσερα χρόνια, ο αγώνας σας σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες παγκοσμίως αποτελεί έμπνευση για κάθε εργαζόμενο.

Στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό σας απέναντι στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά σας στη συλλογική οργάνωση και στη συνδικαλιστική δράση. Στηρίζουμε κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία που θα πάρει το σωματείο σας για την υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες και να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά σας.

Και στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό - Τουρισμό μέσα από τα σωματεία τους δίνουν τον ίδιο αγώνα για υπογραφή ΣΣΕ, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του εργάσιμου χρόνου, προσλήψεις προσωπικού, ώστε να σταματήσει η εξοντωτική εντατικοποίηση».

Και καταλήγει: «Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της τεράστιας ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας, οι εργαζόμενοι μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο, να πληρωνόμαστε περισσότερο και να απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας με περισσότερο ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο.

Η εργατική τάξη της Ελλάδας στέκεται στο πλευρό σας και στηρίζει τον δίκαιο αγώνα σας!».

Αγωγές εργαζομένων κατά της διοίκησης των «Starbucks»

Εργαζόμενοι καταστημάτων της αλυσίδας στις πολιτείες Καλιφόρνια, Κολοράντο και Ιλινόι προσέφυγαν μέσω του συνδικάτου τους κατά της διοίκησης της εταιρείας που τους υποχρέωσε από τον περασμένο Μάιο σε νέα σημαντικά έξοδα για την εξασφάλιση ειδών ρουχισμού και υπόδησης που απαιτούνται από νέο κανονισμό.

Στις αγωγές οι εργαζόμενοι κατηγορούν την εταιρεία ότι παραβίασε τη νομοθεσία όταν άλλαξε την περασμένη άνοιξη τον ενδυματολογικό κώδικα χωρίς να αποζημιώσει το προσωπικό για τα νέα ρούχα που υποχρεώθηκε να αγοράσει.

Επίσης, κατέθεσαν ανάλογες καταγγελίες και στην Υπηρεσία Εργασίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Καλιφόρνια.

Στις αγωγές τους οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι ο νέος κανονισμός παραβιάζει πολιτειακούς νόμους, που υποχρεώνουν τις εταιρείες να αποζημιώνουν εργαζόμενους για δαπάνες που εξυπηρετούν κυρίως τον εργοδότη.

Το συνδικάτο εργαζομένων της «Starbucks», Starbucks Workers United, που ιδρύθηκε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το 2011, έχει οργανώσει τον αγώνα σε 640 από τα 10.000 εταιρικά καταστήματα στις ΗΠΑ.