ΚΟΥΒΑ
Αυξήθηκε κατά 49% η ζημιά από τον αποκλεισμό των ΗΠΑ

Στοιχεία παρουσίασε ο ΥΠΕΞ της χώρας ενόψει της κατάθεσης ψηφίσματος στον ΟΗΕ

Την έκθεση σχετικά με τη ζημιά που προκλήθηκε από τον πολύμορφο απάνθρωπο αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά της Κούβας, από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025, παρουσίασε την Τετάρτη ο Κουβανός ΥΠΕΞ, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, ενόψει και της κατάθεσης του ψηφίσματος για την άρση, όπως κάνει κάθε χρόνο η χώρα του, στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Φέτος, έχει προγραμματιστεί για τις 28 και 29 Οκτώβρη. Με βάση τα στοιχεία και την κλιμάκωση με νέα μέτρα από την αμερικανική κυβέρνηση του Ντ.Τραμπ που ενισχύουν τον αποκλεισμό, η ζημιά από αυτό μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκε κατά 49%.

Οπως είπε ο Κουβανός ΥΠΕΞ, η ζημιά για την περασμένη χρονιά ανέρχεται σε 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αν δε υπολογιστεί η συσσωρευμένη ζημιά στη διάρκεια των πάνω από 60 χρόνια αποκλεισμού γίνεται λόγος για 170,6 δισεκατομμύρια δολάρια, που αν υπολογιστούν στην τιμή του χρυσού (με τις διακυμάνσεις όλα αυτά τα χρόνια) αγγίζουν το ποσό των 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σημείωσε ότι χωρίς τον αποκλεισμό μόνο για πέρσι Κούβα «θα μπορούσε να έχει ένα σημαντικό ποσοστό ανάπτυξης γύρω στο 9,5%» και ότι «αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην ικανότητα του συστήματος Υγείας μας να προμηθεύεται εξοπλισμό, ανταλλακτικά και προμήθειες, με άμεσο αντίκτυπο στην επιδείνωση αρκετών δεικτών».

Ανέφερε ακόμα ότι τα πιο αυστηρά μέτρα που εφαρμόστηκαν μόνο τους τελευταίους μήνες περιλαμβάνουν: Την επαναφορά της Κούβας στον δόλιο και συκοφαντικό αυθαίρετο κατάλογο χωρών, που υποτίθεται ότι χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, την ενίσχυση των εξωχώριων νόμων (Helms-Burton κ.ά.) που πλήττουν τις εμπορικές συναλλαγές, ενώ το προεδρικό διάταγμα της 30ής Ιούλη ενισχύει τον οικονομικό αποκλεισμό με διακηρυγμένο στόχο την «πρόκληση αλλαγής καθεστώτος και της καταστροφής της κουβανικής συνταγματικής τάξης».

Και κατέληξε: «Παρόλο που ο αποκλεισμός δημιουργεί δυσκολίες, έλλειψη και βάσανα για όλες τις οικογένειές μας, δεν επιτυγχάνει και δεν θα επιτύχει ποτέ τον σκοπό του, να γονατίσει τον λαό μας και να μας κάνει να αποκηρύξουμε το ισχύον Σύνταγμα... Δεν θα μας κάνει να αποκηρύξουμε την Επανάστασή μας ή τον σοσιαλισμό. Ο κουβανικός λαός έχει δώσει άφθονες αποδείξεις της ικανότητάς του για ανθεκτικότητα, δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα».

    
