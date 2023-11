ΗΠΑ - ΚΙΝΑ

Στο παζάρι και οι όροι «ελέγχου των όπλων»

Ετοιμες για να διαπραγματευτούν τον «έλεγχο και τη μη διάδοση των όπλων» εμφανίζονται ΗΠΑ και Κίνα, σε μια περίοδο ωστόσο που οι διμερείς αντιθέσεις οξύνονται όπως και οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί εκατέρωθεν, με τις εστίες «έντασης» να επεκτείνονται σε όλο τον πλανήτη.

Δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ, όπως της «Γουόλ Στριτ Τζόρναλ», εμφάνιζαν Αμερικανούς αξιωματούχους να αναμένονται εντός ημερών στο Πεκίνο (η συγκεκριμένη εφημερίδα έκανε λόγο μάλιστα για συνάντηση τη Δευτέρα 5 Νοέμβρη), για επαφές που θα επικεντρωθούν σε μείωση του κινδύνου λαθεμένου υπολογισμού, όπως ανέφεραν οι πηγές της, επικαλούμενες Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στις αρχές της περασμένης βδομάδας, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γουάνγκ Γουενμπίν, δήλωσε ότι οι διαφορές σχετικά με την Ταϊβάν αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη βελτίωση των αμερικανο-κινεζικών σχέσεων αλλά - πρόσθεσε - το Πεκίνο θέλει να «σταθεροποιήσει τις σχέσεις» και αυτό θα περιλαμβάνει «διαβουλεύσεις Κίνας - ΗΠΑ για τον έλεγχο των όπλων και τη μη διάδοσή τους.

Οι όποιες σχετικές διαπραγματεύσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου παζαριού, την ώρα που και οι δύο πλευρές εκφράζουν στα λόγια ετοιμότητα συζητήσεων (βλέπε και πρόσφατη επίσκεψη Κινέζου ΥΠΕΞ στην Ουάσιγκτον, ενώ μες στον μήνα πιθανολογείται και συνάντηση Μπάιντεν - Σι). Την ίδια στιγμή ξεκαθαρίζουν με κάθε αφορμή πως οι διαφορές τους είναι μεγάλες και βαθιές. Σημειωτέον, η συζήτηση για τον «έλεγχο των όπλων» αλληλεπιδρά και με τον ανταγωνισμό Ρωσίας - Δύσης, την ώρα που Μόσχα - Πεκίνο ενισχύουν τη συνεργασία τους και οι όροι των στρατιωτικών αναμετρήσεων αποτελούν ζητούμενο σε πολλές εξισώσεις, εχθρών και φίλων.

Θυμίζουμε πάντως ότι μόλις πριν από λίγες βδομάδες, κυκλοφόρησε Εκθεση της διακομματικής Επιτροπής Στρατηγικής Θέσης των ΗΠΑ (Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States) προς το Κογκρέσο, που καλούσε σε δραστική αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας ώστε «το (σ.σ. αμερικανικό) έθνος να αντιμετωπίσει τις απειλές από αυτούς τους δύο πυρηνικά οπλισμένους αντιπάλους (Ρωσία και Κίνα) που θα αυξηθούν την περίοδο 2027 - 2035» και μάλιστα ταυτόχρονα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και αφού ολοκληρώσει τις επαφές του στο Ισραήλ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Αντονι Μπλίνκεν, αναμενόταν να ξεκινήσει νέο γύρο επαφών στον Ινδο-Ειρηνικό, με θέμα την «ανάπτυξη συνεργατικών προσπαθειών για την υποστήριξη ενός ελεύθερου και ανοιχτού Ινδο-Ειρηνικού». Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε προγραμματίσει επίσημες συναντήσεις σε Σεούλ και Τόκιο, αναζητώντας - σύμφωνα με την αμερικανική επίσημη ανακοίνωση - τρόπους για να μπορέσουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (...) καθώς και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή». Θα ολοκλήρωνε δε τη νέα του περιοδεία στην περιοχή στην Ινδία.