ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση στη Βαλτική με drones από όλες τις κατευθύνσεις

2026 The Associated Press. All

Ανεβαίνουν επικίνδυνα η ένταση και ο κίνδυνος επέκτασης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, με αιχμή τις χώρες της Βαλτικής και τη Λευκορωσία. Τα τελευταία 24ωρα όλα τα στρατόπεδα μιλούν για επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ η Μόσχα έστειλε το δικό της μήνυμα, μεταφέροντας πυρηνικά πυρομαχικά στη Λευκορωσία για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων.

Καθημερινά είναι πλέον τα «περιστατικά» με drones που μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Χθες, το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας υπέβαλε διαμαρτυρία στη γειτονική Λιθουανία για «drone από τη Λιθουανία που παραβίασε τα σύνορα της Λευκορωσίας». Επίσης χθες οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον ένα drone εισέβαλε στον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία και ότι μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν.

Την Τετάρτη, στη Λιθουανία σήμανε συναγερμός για εισερχόμενο drone, κάτι που οδήγησε στη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους κατοίκους της πρωτεύουσας στα καταφύγια, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η προέλευση του drone δεν επιβεβαιώθηκε.

Την Τρίτη, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι ΝΑΤΟικό αεροσκάφος κατέρριψε ένα ουκρανικό drone πάνω από τον εναέριο χώρο της, αφού έλαβε προειδοποίηση σχετικά με αυτό από τη γειτονική Λετονία. Την ίδια ημέρα η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) της Ρωσίας προειδοποίησε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιδράσουν εναντίον ουκρανικών ομάδων drone που φέρεται να έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Λετονία, εάν επιτεθούν στη Ρωσία από εκεί.

Η Εσθονία φέρεται να μη θέλει να επιτρέψει στα ουκρανικά drone να διέρχονται από τον δικό της χώρο καθ' οδόν προς τη Ρωσία, για τον ίδιο λόγο που ο διοικητής του Εσθονικού Ναυτικού παραδέχτηκε τον περασμένο μήνα ότι η χώρα του εγκατέλειψε τις προσπάθειες επιβίβασης στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, δηλαδή λόγω φόβου κλιμάκωσης. Η Εσθονία θα προτιμούσε, επομένως, η Λετονία να καταρρίψει ουκρανικά drones πάνω από τον δικό της εναέριο χώρο.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ «θα ήταν καταστροφική»

Αλληλοκατηγορίες για σκόπιμες κινήσεις κλιμάκωσης του πολέμου και του κινδύνου να γενικευτεί, εκτόξευσαν τα δύο στρατόπεδα.

Οι ρωσικές απειλές προς τις χώρες της Βαλτικής είναι «απαράδεκτες» και «μια απειλή εναντίον ενός κράτους - μέλους αποτελεί απειλή εναντίον ολόκληρης της ΕΕ», δήλωσε προχθές η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία έχουν «άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων» στην ανατολική πλευρά της ΕΕ.

«Μην υπάρχει αμφιβολία: Η ικανότητά μας και η αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε κάθε σύμμαχο είναι απόλυτες. Αν κάποιος ήταν τόσο ανόητος ώστε να επιτεθεί, η απάντηση θα ήταν καταστροφική», τόνισε χθες ο γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε.

Κατηγόρησε χθες τη Ρωσία για την κατάσταση στη Βαλτική, λέγοντας πως αν επιβεβαιωθεί ότι το «αδέσποτο drone» στη Λετονία ήταν ουκρανικό, αυτά τα drones «βρίσκονται εκεί λόγω της πλήρους κλίμακας ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, με την Ουκρανία να πρέπει να αμυνθεί». Χαρακτήρισε «εντελώς γελοίους» τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι η Λετονία επιτρέπει να χρησιμοποιείται ο εναέριος χώρος της για ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, το ρωσικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Β. Ζελένσκι, ότι «επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι «η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς των τρομοκρατών από δίκαιη τιμωρία».

Ο Ζελένσκι είχε μιλήσει προχθές για κίνδυνο επέκτασης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης καταγγέλλοντας σχέδια της Ρωσίας να επιτεθεί μέσω Λευκορωσίας ανοίγοντας δεύτερο μέτωπο είτε στην Ουκρανία, είτε ακόμη και απευθείας σε χώρα της Βαλτικής, μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία μετέφερε πυρηνικά πυρομαχικά στη Λευκορωσία

«Μήνυμα» έστειλε η Ρωσία παραδίδοντας πυρηνικά πυρομαχικά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Λευκορωσία στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση και δημοσιεύοντας βίντεο από τη μεταφορά.

«Τυχόν πυρηνικές ασκήσεις αποτελούν σήμα», διεμήνυσε χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ.

«Στο πλαίσιο της άσκησης των πυρηνικών δυνάμεων, πυρηνικά πυρομαχικά παραδόθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή διάταξης ταξιαρχίας πυραύλων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως η πυραυλική μονάδα στη Λευκορωσία πραγματοποίησε εκπαίδευση για να δεχθεί ειδικά πυρομαχικά για το κινητό τακτικό πυραυλικό σύστημα Iskander-M, περιλαμβανομένων της φόρτωσης πυρομαχικών σε οχήματα εκτόξευσης και της μυστικής μετακίνησής τους σε καθορισμένη περιοχή για προετοιμασία εκτόξευσης.

Εξάλλου, την Τρίτη οι πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας ξεκίνησαν μια μεγάλη άσκηση για την εξάσκηση στη χρήση πυρηνικών όπλων «εν μέσω απειλής επιθετικότητας», με τη συμμετοχή πάνω από 64.000 στρατιωτικών, 7.800 τεμαχίων οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 200 εκτοξευτών πυραύλων, περισσότερων από 140 αεροσκαφών, 73 πλοίων επιφανείας και 13 υποβρυχίων.

Ρούτε: Πρέπει να επιταχυνθεί ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα οι Σύμμαχοι μπορούν να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε (σ.σ. στρατιωτικές) δυνατότητες», υπογράμμισε άλλωστε ο Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες στις Βρυξέλλες, ενόψει της Συνόδου ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ σήμερα στη Σουηδία.

Ο γγ του ΝΑΤΟ, αναφερόταν στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου αποφάσισαν να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

«Οι Σύμμαχοι πρέπει να αυξήσουν την αμυντική βιομηχανική παραγωγή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να ενισχύσουν τις πολεμικές δυνατότητες», πρόσθεσε. Σημείωσε πως η Ευρώπη και ο Καναδάς επενδύουν περισσότερο και αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα.

Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ, όπου η Ευρώπη θα ηγηθεί και των τριών Διοικήσεων Κοινών Δυνάμεων, ενώ οι ΗΠΑ θα ηγηθούν των τριών συστατικών διοικήσεων.

Ερωτηθείς για την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, υποστήριξε ότι αυτό «δεν θα έχει καμία επίπτωση» στα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ και στην ικανότητά του.

Εν τω μεταξύ, στον απόηχο των πληροφοριών ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να συρρικνώσουν το σύνολο των στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα είχαν στη διάθεσή τους για τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη σε μια μεγάλη κρίση, ο ίδιος ανέφερε: «Εχω κάποια εικόνα για το τι μπορεί να συμβεί (...) Μπορεί επίσης να τεθεί επί τάπητος αύριο (σ.σ. σήμερα)», αλλά δεν ανησυχεί για τις αλλαγές.

Ο ίδιος αποκάλυψε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται ανακοίνωση σχετικά με το «Μοντέλο Δύναμης» - NATO Force Model - τη «δεξαμενή» στρατευμάτων που ανήκουν στις 32 χώρες της Συμμαχίας, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από 180 ημέρες σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Οπως είπε, η συζήτηση για το Μοντέλο Δύναμης του ΝΑΤΟ ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο.

Γερμανία: Η Ουκρανία να γίνει «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ

Η σύγκρουση κλιμακώνεται και σε πολιτικό επίπεδο με την ΕΕ να προσπαθεί να «δέσει» την Ουκρανία στο δικό της στρατόπεδο με το βλέμμα στους όρους «διευθέτησης» της σύγκρουσης και στην επόμενη μέρα για τη μοιρασιά της «λείας».

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρ. Μερτς, να καταστεί η Ουκρανία «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, ώστε να έλθει πιο κοντά πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία για πλήρη ένταξη.

Σε επιστολή προς τους επικεφαλής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, ο Μερτς πρότεινε να επιτραπεί σε Ουκρανούς αξιωματούχους να συμμετάσχουν σε συνόδους κορυφής και υπουργικές συναντήσεις της ΕΕ, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

«Είναι προφανές ότι δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα τη διαδικασία ένταξης, δεδομένων των αμέτρητων εμποδίων καθώς και των πολιτικών περιπλοκών των διαδικασιών επικύρωσης», έγραψε ο Μερτς και υπέδειξε «μια πολιτική λύση που θα φέρει την Ουκρανία ουσιαστικά πιο κοντά στην Ενωση και τους βασικούς θεσμούς της άμεσα».

Σύμφωνα με την πρόταση του Μερτς, η Ουκρανία θα καλύπτεται από τη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας του μπλοκ και θα είναι επίσης επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Παρόλο που το 2027 έχει τυπικά προταθεί ως πιθανή ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ οι διαδικασίες ένταξης είναι χρονοβόρες, πόσο μάλλον για μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο και με διαλυμένη οικονομία.