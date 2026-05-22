ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Απελάσεις εκατοντάδων απαχθέντων του στολίσκου αλληλεγγύης

Αρχισαν χτες από το Ισραήλ οιλίγες μέρες αφότου μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό έδαφος μετά την απαγωγή τους στην αρχή της βδομάδας από τα πλοιάριά τους που έπλεαν σε διεθνή ύδατα, δυτικά της Κύπρου και κατευθύνονταν προς την κατεστραμμένη από τον ισραηλινό στρατό Λωρίδα της Γάζας, με τα 2 εκατομμύρια ελεύθερους πολιορκημένους Παλαιστίνιους.

Οι απελάσεις ξεκίνησαν υπό τις σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις για την απαράδεκτη άσκηση βίας σωφρονιστικών υπαλλήλων, στρατιωτών αλλά και του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στους απαχθέντες του στολίσκου όπως καταγράφηκε σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την Τετάρτη και τα αίσχη του έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ που εξεδόθη χτες το απόγευμα, απελάθηκαν και οι περίπου 430 ακτιβιστές.

Η Τουρκία πάντως χτες ανακοίνωσε πως στέλνει αεροσκάφη πτήσεων τσάρτερ για να επιστρέψουν οι Τούρκοι ακτιβιστές και άλλοι τρίτων χωρών που απήχθησαν από τον ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ ανάμεσα στους 430 ακτιβιστές τουλάχιστον 78 είναι Τούρκοι. Αλλοι 44 είναι Ισπανοί και αυτοί επίσης αναμένεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μέσω Τουρκίας.

Καταγγελίες για αισχρές κακοποιήσεις και ταπεινώσεις

Καταγγελίες που έκαναν, μεταξύ άλλων, στελέχη της ΜΚΟ, Adalah, (νομική οργάνωση Αράβων του Ισραήλ που μάχεται για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν σε κατεχόμενα εδάφη ή στο Ισραήλ) ανέφεραν πως οι ισραηλινές δυνάμεις υπέβαλαν τους εκατοντάδες ακτιβιστές σε βασανιστήρια, τους έκαναν επανειλημμένα ηλεκτροσόκ με taser, υποβλήθηκαν σε ακραίες ταπεινώσεις, σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, ή στέρηση νερού και τροφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Guardian», δεκάδες ακτιβιστές ξυλοκοπήθηκαν τόσο άγρια από τους κομάντος που φέρουν εμφανή τραύματα ή και κατάγματα στα πλευρά, με αποτέλεσμα αναπνευστικά προβλήματα. Οι περισσότεροι υποβλήθηκαν σε πολύωρο εξαναγκασμό να είναι δεμένοι πισθάγκωνα με πλαστικά δεματικά και με το κεφάλι στο έδαφος προκαλώντας τους δερματικά προβλήματα, τραύματα ή και διακοπή σωστής αιμάτωσης. Πολλοί στερήθηκαν νερό, τροφή, φάρμακα (όσοι χρειάζονταν) αλλά ακόμη και πρόσβαση σε τουαλέτα.

Πρόκειται για συστηματική πρακτική που κλιμακώνουν οι ισραηλινές κατοχικές αρχές από το 2023 όχι μόνο σε Παλαιστίνιους που συλλαμβάνουν με κάθε λογής πρόσχημα αλλά και σε αγωνιστές από άλλες χώρες διαφόρων ανθρωπιστικών αποστολών που επιχειρούν το σπάσιμο του ισραηλινού παράνομου αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας. Κατά καιρούς έχουν καταγγελθεί και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης ή και βίας.

Υποκριτικές διαμαρτυρίες μόνο κατά του φασίστα υπουργού

Στον απόηχο της εξέλιξης αυτής, οι αντιδράσεις κατά του Ισραηλινού φασίστα υπουργού Ι. Μπ. Γκβιρ συνεχίστηκαν. Χτες το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών στη Βαρσοβία να επιβάλλει κυρώσεις, όπως απαγόρευση εισόδου στη χώρα, του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ «λόγω των πράξεών του».

Επίσης, χτες, η Ιταλία ζήτησε από την ύπατη εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Κάγια Κάλας, να πραγματοποιήσει συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Η Βρετανία ανακοίνωσε πως διαμαρτυρήθηκε καλώντας τον Ισραηλινό επιτετραμμένο για εξηγήσεις μετά το βίντεο του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να ταπεινώνει, να βρίζει και να επικροτεί τη βίαιη συμπεριφορά κατά των ξένων ακτιβιστών.

Στον ίδιο ντορό είναι και η ελληνική κυβέρνηση, με την ίδια υποκρισία των κυβερνήσεων της ΕΕ ...που κατά άλλα θεωρούν το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ «στρατηγικό εταίρο».

Χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση του «Ριζοσπάστη» αν η κυβέρνηση είναι υπερήφανη για τη σχέση της με αυτό το κράτος - δολοφόνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, απάντησε κυνικά και ...αποφεύγοντας να ψελλίσει το παραμικρό για τον σύμμαχό της, λέγοντας: «Η Κυβέρνηση είναι υπερήφανη για την εξωτερική της πολιτική, η οποία δεν ετεροκαθορίζεται, γιατί είναι μια πολιτική η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι μια εξωτερική πολιτική που δυναμώνει τη χώρα, χωρίς να οδηγεί σε επιλογές οι οποίες είναι αντίθετες στις βασικές μας αρχές». Και πρόσθεσε αναφερόμενος ...μόνο στη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού ότι «είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα», ξεπλένοντας το κράτος που εφαρμόζει αυτήν τη συμπεριφορά για δεκαετίες, με τη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

Ηραν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις κατά της Φρ. Αλμπανέζε

Στο μεταξύ, έπειτα από πρόσφατη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων σε ξένους πολίτες και φορείς ή εταιρείες, ανακοίνωσε πως ήρε τις κυρώσεις κατά της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Παλαιστινίων, Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Η άρση των βαρύτατων κυρώσεων σε βάρος της έγινε σχεδόν «αθόρυβα» και δίχως επίσημη εξήγηση περίπου 10 μήνες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ τις της επέβαλε επειδή ζήτησε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης να ερευνήσει Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους για εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η άρση των κυρώσεων ήρθε αφότου ο σύζυγος και η κόρη της Αλμπανέζε που ζουν και εργάζονται στις ΗΠΑ προσέφυγαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά των κυρώσεων που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ κατά της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Ο δικαστής Ρίτσαρντ Λιόν έκρινε πως οι κυρώσεις επιβλήθηκαν άδικα στην Αλμπανέζε σαν μέσο περιορισμού της ελεύθερης έκφρασης «ιδεών ή μηνυμάτων» σε σχέση με το Παλαιστινιακό.

Ερευνα κατά της ΜΚΟ, GHF

Νωρίτερα, δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Financial Times» ανέφερε πως το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκινά έρευνα σε βάρος της αμφιλεγόμενης αμερικανικής ΜΚΟ, «Gaza Humanitarian Foundation» (GHF), που έφτιαξε η κυβέρνηση Τραμπ σε συνεννόηση με το Ισραήλ για να αντικαταστήσει (με μορφή φιάσκου) ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ, με πρώτη την UNRWA, που προσφέρει αρωγή και φροντίδα στους Παλαιστίνιους κατεχόμενων περιοχών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη χορήγηση 30 εκατ. δολαρίων στην GHF για την παροχή δήθεν επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα που καταστράφηκε από τον πόλεμο.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ εξετάζουν «πού κατέληξαν τα χρήματα και πώς δαπανήθηκαν», ο τρόπος κοστολόγησης της βοήθειας και οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν (και δεν προσφέρθηκαν).