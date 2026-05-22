ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Προσπάθειες να αγοράσει πυραύλους Tomahawk από τις ΗΠΑ

Εξετάζει επίσης τη συμπαραγωγή drones μεγάλου βεληνεκούς με την Ουκρανία ή πυραύλων με τις ΗΠΑ

Τις συνέπειες της απόφασης των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και να παγώσουν την εγκατάσταση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, διαμετρήματος 2.500 χλμ., προσπαθεί να αντιμετωπίσει το Βερολίνο, ενώ οι αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα έχουν βγει στο προσκήνιο.

Προχθές και ο Αμερικανός στρατηγός και Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη Αλέξους Γκρινκέβιτς επιβεβαίωσε ότι «η προγραμματισμένη ανάπτυξη του "Τάγματος Πυρών Μεγάλης Εμβέλειας" δεν θα ξεκινήσει».

H εγκατάσταση Τοmahawk στη Γερμανία, σύμφωνα με πληροφορίες της DW, θα συνοδευόταν από πυραύλους εδάφους - αέρος SM-6 και ένα «μείγμα» σύγχρονων υπερηχητικών όπλων, που θα έδιναν τη δυνατότητα για πλήγματα ακριβείας μεγάλης εμβέλειας ως αντίβαρο στο ρωσικό οπλοστάσιο. Στο μεταξύ η Ρωσία έχει αναπτύξει τους πυραύλους Iskander, οι οποίοι θα μπορούσαν υποθετικά να ξεκινήσουν από τον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ, μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, για να πλήξουν ευρωπαϊκούς στόχους μέχρι και το Βερολίνο. Τέτοιοι πύραυλοι αναπτύχθηκαν και στη Λευκορωσία.

Ο Γερμανός υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, βρίσκεται σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για αγορά Tomahawk μαζί με εκτοξευτές Typhon των ΗΠΑ. Σχεδιάζει να βρεθεί προσεχώς στις ΗΠΑ (τέλη Μαΐου) για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ. Ωστόσο αυτή η συνάντηση δεν είναι καθόλου βέβαιη, εξαιτίας της επιδείνωσης των σχέσεων ΗΠΑ - Γερμανίας για τα αντικρουόμενα συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την DW, μολονότι η Γερμανία φαίνεται να εξετάζει την προμήθεια Tomahawk από τις ΗΠΑ, ήδη εδώ και ενάμιση χρόνο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν να αντιμετωπίσουν οι ίδιες αυξημένη ζήτηση. Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν εκτοξεύσει ήδη χιλιάδες πυραύλους αυτού του τύπου, ενώ η παραγωγική ικανότητα των ΗΠΑ δεν φαίνεται να επαρκεί για νέες εξαγωγές πυραύλων.

Ως εναλλακτική επιλογή η Γερμανία φαίνεται να εξετάζει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης drones μεγάλου βεληνεκούς μέχρι και 1.500 χλμ., τα οποία είναι αποτελεσματικά και κατά πολύ φθηνότερα από τους Tomahawk. Το Βερολίνο σχεδιάζει συμπαραγωγή drones με το Κίεβο, όπως ανέφερε πρόσφατα κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία ο Μπ. Πιστόριους.

Οπως μεταδίδει η εφημερίδα «Welt», η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοπραξίας μεταξύ γερμανικών και αμερικανικών εταιρειών για την παραγωγή των πυραύλων εντός Γερμανίας.