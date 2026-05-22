ΤΟΥΡΚΙΑ

Δικαστική «απομάκρυνση» Οζέλ από την ηγεσία του CHP

Την προσωρινή απομάκρυνση της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και προσωπικά του Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία αποφάσισε το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου της Αγκυρας, ορίζοντας ως προσωρινή ηγεσία τον τέως Πρόεδρο, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση καταγγελιών για μεγάλες παρατυπίες και εκτεταμένη εξαγορά ψήφων που σημειώθηκε κατά το 38ο τακτικό συνέδριο του CHP, τον Νοέμβριο του 2023, όταν τελικά ο Οζέλ είχε επικρατήσει έναντι του Κιλιντσάρογλου.

Από τη μεριά του, το περιβάλλον Οζέλ καταγγέλλει παρέμβαση μέσω των δικαστικών θεσμών στη λειτουργία του κόμματος και την εσωκομματική συζήτηση.

Στο μεταξύ, σημαντικό μέρος της τουρκικής αστικής τάξης (και των συμμάχων της) διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον και για επιτάχυνση του παζαριού στο Κουρδικό και τη λεγόμενη «ειρηνευτική διαδικασία», με φόντο και ευρύτερες γεωπολιτικές διεργασίες στην περιοχή, με συνοριακές και άλλες αναδιατάξεις.

Στελέχη του Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗΡ) και ο ίδιος ο ηγέτης του, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, φέρονται να καταθέτουν μια σειρά «τολμηρές» προτάσεις, μιλώντας για «δικαίωμα στην ελπίδα» του φυλακισμένου ηγέτη του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ανοίγοντας ουσιαστικά κι άλλο τη συζήτηση για ενδεχόμενη αποφυλάκισή του. Οι ίδιοι κύκλοι τάσσονται υπέρ της δημιουργίας «Επιτροπής Καθοδήγησης της Διαδικασίας Διάλυσης και Εθνικής Ενότητας» και «Κρατικού Κέντρου Συντονισμού Αντιτρομοκρατίας», μέχρι και τη συγκρότηση ειδικού «μηχανισμού» μέσω του οποίου (με συμμετοχή και Οτσαλάν) θα παρακολουθείται η πορεία αφοπλισμού του ΡΚΚ.