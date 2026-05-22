Παρασκευή 22 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Καταγγέλλει την πολιτική κάλυψη αντιδραστικών σκοταδιστικών καθεστώτων

Ερώτηση για την απαράδεκτη πρόσκληση της ΕΕ για συναντήσεις με τους Ταλιμπάν και τη μεθόδευση απελάσεων προσφύγων στο Αφγανιστάν

Σχεδόν 5 χρόνια μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στη διακυβέρνηση του Αφγανιστάν, με τη βοήθειά της ίδιας και των συμμάχων της, ΗΠΑ, η ΕΕ στρώνει και επίσημα το χαλί στην ηγεσία του σκοταδιστικού κινήματος των Ταλιμπάν, προσκαλώντας τους στις Βρυξέλλες για συναντήσεις, όπως αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης.

Στην Ερώτηση τονίζεται:

«Αντικείμενο της συνάντησης είναι οι απελάσεις - "επιστροφές" Αφγανών μεταναστών που τους απαγορεύεται η παραμονή στην ΕΕ και με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζονται de facto και ξεπλένονται οι αρχές του αντιδραστικού καθεστώτος, με χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ. Το ψήφισμα σχετικά με το Αφγανιστάν που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο στην Ολομέλειά του, μάλιστα, όχι μόνο αποδέχεται τη συνάντηση ΕΕ - Ταλιμπάν αλλά δεν λέει κουβέντα για το σχέδιο απελάσεων Αφγανών από τα κράτη - μέλη της ΕΕ στα χέρια των Ταλιμπάν, μεταξύ αυτών βεβαίως και γυναικών, τις οποίες τόσο η ΕΕ όσο και η ΕΕ υποτίθεται ότι κόπτονται να τις προστατεύσουν από τα βασανιστήρια και τους εξευτελισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, πριν λίγες μέρες η ΕΕ ανακοίνωσε επίσης την επαναφορά της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας συνεργασίας με τη Συρία των τζιχαντιστών του Αλ Σαράα. Η συμφωνία είχε μερικώς ανασταλεί το 2011, μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΕυρωΝΑΤΟικών στη Συρία, που προετοίμασε την εφόρμηση των τζιχαντιστών και την ανατροπή του Ασαντ.

Η εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί πλευρά της στήριξης της ΕΕ στο σκοταδιστικό καθεστώς των τζιχαντιστών, που χρηματοδοτείται αδρά και διεξάγει θηριωδίες, με την ΕΕ προκλητικά να επικαλείται στη Συρία "συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία" και "ομαλή δημοκρατική μετάβαση".

Η χρηματοδότηση, η αναγνώριση και η πολιτική κάλυψη της ΕΕ σε αντιδραστικά, απάνθρωπα καθεστώτα καταδεικνύει πως σε μια περίοδο που κλιμακώνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, η ΕΕ εφαρμόζει αλά καρτ κριτήρια που χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, προκειμένου να προωθήσει τους γεωπολιτικούς της σχεδιασμούς».

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πως τοποθετείται η Επιτροπή:

- Σχετικά με την πρόσκληση της ΕΕ για συνάντηση σε εκπροσώπους της ηγεσίας του σκοταδιστικού κινήματος των Ταλιμπάν και τις αντίστοιχες σχέσεις με τους τζιχαντιστές της Συρίας, αναγνωρίζοντας, ξεπλένοντας και χρηματοδοτώντας τους, προκειμένου να διεξάγουν θηριωδίες σε βάρος των λαών του Αφγανιστάν και της Συρίας;

- Στο γεγονός ότι η ΕΕ πριμοδοτεί σχέσεις και επαφές με τζιχαντιστικές συμμορίες, όπως αυτές σε Αφγανιστάν και Συρία, οι οποίες διεξάγουν εγκλήματα και θηριωδίες σε βάρος των λαών των δύο χωρών, με στόχο την τρομοκράτησή τους, ενώ σε κράτη - μέλη της διώκουν με ανυπόστατες κατηγορίες περί "τρομοκρατίας" τον Παλαιστινιακό λαό, που αντιστέκεται στην ισραηλινή κατοχή, και σε συνδικαλιστές που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Παλαιστίνης;».

    
