ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Τροπολογία για μέγιστη πρωθυπουργική θητεία στα οκτώ χρόνια

Συνταγματική τροπολογία για μέγιστη πρωθυπουργική θητεία τα οκτώ χρόνια υπέβαλε προχθές στο Κοινοβούλιο το κυβερνών κόμμα στην Ουγγαρία, Tisza, απαγορεύοντας ουσιαστικά στον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν να διεκδικήσει ξανά αυτό το αξίωμα.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ, που κέρδισε στις εκλογές του Απρίλη τον Ορμπαν έπειτα από 16 χρόνια, έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενισχυμένη πλειοψηφία που διαθέτει στο Κοινοβούλιο για να αλλάξει τη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί από το κόμμα του Ορμπαν, το Fidesz, περιλαμβανομένου του Συντάγματος.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της τροπολογίας, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής, όσοι κατείχαν στο παρελθόν το αξίωμα του πρωθυπουργού για τουλάχιστον οκτώ χρόνια «δεν μπορούν να εκλεγούν εκ νέου πρωθυπουργοί». Αυτό αφορά πρωθυπουργικές θητείες μετά τις 2 Μάη του 1990. Aναφέρει επίσης ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αφήσει το πόστο του έπειτα από συνολικά οκτώ χρόνια ή δύο θητείες.

Η τροπολογία ανοίγει επίσης τον δρόμο για τη διάλυση του Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας, μια κρατική αρχή που θεσπίστηκε από τον Ορμπαν το 2023, η οποία κατέγραφε τα ΜΜΕ που θεωρούσε απειλή για την εθνική κυριαρχία της Ουγγαρίας και είχε το δικαίωμα να «ερευνά ενέργειες που απειλούν την εθνική κυριαρχία της χώρας».

Με βάση το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση του Μάγιαρ θα ανακτήσει τα δικαιώματα των αποκαλούμενων ιδρυμάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δημοσίου συμφέροντος, που συντηρούν σχεδόν 24 πανεπιστήμια, και θα τα διαλύσει. Στην περίπτωση αυτή, τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων φιορινίων που διοχετεύθηκαν σε αυτά τα ιδρύματα από την κυβέρνηση Ορμπαν θα επιστρέψουν στο κράτος. «Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι παρότι τα ιδρύματα... είναι ιδιωτικές οντότητες, τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι εθνικά», αναφέρεται στο προσχέδιο.