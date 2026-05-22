ΗΠΑ

Καθίζηση εδάφους σε αεροδρόμιο

Νέα ερωτήματα σε ζητήματα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία των αεροδρομίων και συνολικά των αερομεταφορών στις ΗΠΑ έρχεται να προσθέσει νέο περιστατικό, αυτήν τη φορά μετά από καθίζηση εδάφους που διαπιστώθηκε στο αεροδρόμιο «La Guardia» της Νέας Υόρκης.

Το θέμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τακτικής επιθεώρησης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου. «Ο διάδρομος έκλεισε αμέσως και συνεργεία κατασκευής έκτακτης ανάγκης και μηχανικής βρέθηκαν επί τόπου για να προσδιορίσουν την αιτία και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες επισκευές όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια», όπως είπε. Ακυρώθηκαν τουλάχιστον 290 πτήσεις και καθυστέρησαν άλλες 310 την Τετάρτη.

Αμερικανικά ΜΜΕ παρατηρούσαν ότι η ακύρωση πτήσεων αυξάνει την ήδη αυξημένη συμφόρηση στα αεροδρόμια της περιοχής, ενώ την ανησυχία μεγαλώνουν οι σοβαρές ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, τα πληρώματα αεροπορικών εταιρειών που επιχειρούν στο «La Guardia» (LGA) έχουν επισημάνει πολλά περιστατικά «παρ' ολίγον ατυχήματος», λόγω κακής επικοινωνίας ανάμεσα στον Πύργο Εναέριας Κυκλοφορίας και το πιλοτήριο. Πιλότοι μιλούν για ασαφείς ή αλληλοκαλυπτόμενες οδηγίες, κατά τη διάρκεια μάλιστα κρίσιμων φάσεων της πτήσης, όπως η απογείωση και η προσγείωση. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο φέρεται να διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 400 καθημερινές κινήσεις αεροσκαφών, «αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια λάθους», όπως σημειώνεται.