Παρασκευή 22 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δεν αποκλείει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ταϊβάν

Το ενδεχόμενο να συναντήσει τον Πρόεδρο της Ταϊβάν άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός ηγέτης, Ντόναλντ Τραμπ, παρά την έντονη δυσαρέσκεια που ξεκάθαρα κάτι τέτοιο θα προκαλούσε στην Κίνα, με δεδομένο ότι εμμέσως πλην σαφώς θα συνιστούσε βήμα (έστω μερικής) αναγνώρισης της ηγεσίας της νήσου.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφων, ο Τραμπ είπε για τον Πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ - Τε, «θα μιλήσω μαζί του» προσθέτοντας: «Μιλάω με όλους... Θα το χειριστούμε αυτό, το ζήτημα της Ταϊβάν».

Στο Πεκίνο, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ όταν κλήθηκε να σχολιάσει την δήλωση Τραμπ, είπε ότι η Κίνα «αντιτίθεται σθεναρά στις επίσημες ανταλλαγές (επισκέψεων, συναλλαγών κ.τ.λ.) μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ταϊβάν». Συμπλήρωσε δε ότι η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να «σταματήσουν να στέλνουν λάθος μηνύματα στις αυτονομιστικές δυνάμεις στην Ταϊβάν».

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
