ΛΙΒΑΝΟΣ

Οι ισραηλινές επιδρομές στον νότο συναντούν σφοδρή αντίσταση

2026 The Associated Press. All

Σφοδρή αντίσταση συναντούν οι καθημερινές ισραηλινές επιδρομές στον Νότιο Λίβανο, που παραβιάζουν την υποτιθέμενη εκεχειρία, που υπέγραψε με το κράτος - δολοφόνο η συμβιβασμένη κυβέρνηση της χώρας. Στις μεθοριακές πόλεις Ρασάφ και Χαντάθα οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού αναχαιτίστηκαν από ενόπλους της Χεζμπολάχ, ενώ όλμοι της οργάνωσης έπληξαν ενισχυμένες θέσεις του ισραηλινού στρατού και κοντά στην πόλη Αϊτα αλ Τζάμπαλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του «σφοδρές αεροπορικές επιδρομές» κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στην πόλη Χαντάθα και βομβαρδισμούς των περιοχών Γιομόρ, Ζάουταρ, Αλί Ταχίρ, Κφαρσίρ, Γιατίρ, Σουλτανίγια, Τζιμπάλ αλ Μπουτούμ, Κάφρα κ.ά.

Αντιδρά η Χεζμπολάχ σε σχέδια ειδικής δύναμης του στρατού εναντίον της

Ο βουλευτής του πολιτικού σκέλους της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάχ, προειδοποίησε πως οποιαδήποτε δύναμη Λιβανέζων εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ, για να αντιμετωπίσει την οργάνωση με στόχο τον αφοπλισμό της, θα αντιμετωπιστεί ως εχθρική. «Εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δημιουργήσουν έναν στρατό αντιπροσώπων, τότε εμείς θα τον πολεμήσουμε όπως θα πολεμάμε το Ισραήλ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του βουλευτή της Χεζμπολάχ έγινε μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση πιέσεων του Πενταγώνου προς την κυβέρνηση του Λιβάνου για τη δημιουργία μίας «ειδικής μονάδας του λιβανικού στρατού» που θα απαρτίζεται από επίλεκτες δυνάμεις και θα εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ με στόχο τη διάλυση των υποδομών της Χεζμπολάχ νοτίως του ποταμού Λιτάνι.

Αλλες πληροφορίες ανέφεραν πως οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αυξήσει την παρουσία τους στον Λίβανο, καθώς αυξάνονται οι συζητήσεις για την πιθανότητα να δημιουργηθεί μία «αίθουσα κοινών επιχειρήσεων» μεταξύ Λιβάνου, ΗΠΑ, Ισραήλ.

Ο ίδιος βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση στη Βηρυτό για υποχωρητικότητα απέναντι σε ξένες πιέσεις, προειδοποιώντας πως οι «μονομερείς αποφάσεις στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μπορούν να απειλήσουν την εσωτερική σταθερότητα». Επίσης απαίτησε τη σημαντική ενίσχυση του λιβανικού στρατού, ώστε να γίνει ικανός να αποκρούσει τις ισραηλινές επιθέσεις και να προασπιστεί τα σύνορα και τα εδάφη της χώρας ώσπου να αποχωρήσουν από εκεί όλες οι δυνάμεις κατοχής.

Η νέα μονάδα «τεχνολογίας» του IDF, Alumot

Χτες ο ισραηλινός στρατός (IDF) παρουσίασε τη νέα μονάδα μάχης με όπλα και εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) που αποκαλείται Alumot. Θα λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του στρατού με στόχο την επεξεργασία κρίσιμων δεδομένων σε πλατφόρμες ΤΝ για τις δυνάμεις που βρίσκονται στις πρώτες γραμμές μάχης.

Η μονάδα απαρτίζεται από στρατιώτες έμπειρους σε μάχες, τεχνολογικό προσωπικό, ερευνητές πληροφορικής, ειδικούς ΤΝ, που θα συντονίσουν τη δουλειά μεταξύ διαφορετικών σωμάτων του στρατού για να προσφέρουν επιχειρησιακές καινοτόμες λύσεις «για επιχειρησιακές ανάγκες».