ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ρωσία θα επεκτείνει τη «ζώνη ασφαλείας» σε Χάρκοβο και Σούμι

Με τη Μόσχα να επιχειρεί να αξιοποιήσει τη φερόμενη ουκρανική επίθεση σε ρωσική προεδρική κατοικία για να σκληρύνει τη στάση της, επεκτείνοντας τη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας», προχωρούν οι διαπραγματεύσεις γύρω από τηνκαιστην

Την Τετάρτη το ρωσικό υπουργείο Αμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με «καταρριφθέν drone», όπου ο υποστράτηγος Αλ. Ρομανένκοφ εμφανίζεται δίπλα σε θραύσματα μιας συσκευής η οποία - όπως είπε - ήταν ένα καταρριφθέν ουκρανικό drone τύπου Chaklun-V, από αυτά που επιτέθηκαν σε κατοικία του Ρώσου Προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ, χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Οπως είπε, εκτοξεύτηκαν 91 drones από τις ουκρανικές περιοχές Σούμι και Τσερνιχόφ.

Το βίντεο χαρακτηρίστηκε «γελοίο» από τις ουκρανικές αρχές. Στη συνέχεια η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανέκτησε και αποκωδικοποίησε ένα αρχείο από ουκρανικό drone, το οποίο - όπως ισχυρίζεται - δείχνει πως είχε στοχοποιηθεί η κατοικία του Ρώσου Προέδρου, ενώ θα παραδώσει τις σχετικές πληροφορίες στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ αρχικά δήλωσε «πολύ θυμωμένος», ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, αναρτώντας άρθρο της «New York Post» που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την «επίτευξη ειρήνης» στην Ουκρανία.

Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall Street Journal» αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας διαπίστωσαν ότι η Ουκρανία δεν έβαλε στο στόχαστρο τον Ρώσο Πρόεδρο, ούτε κάποια από τις κατοικίες του.

Η Μόσχα δηλώνει ότι το περιστατικό θα επηρεάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων και τους ρωσικούς όρους. Την Τετάρτη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Β. Γκερασίμοφ, ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν στη γραμμή του μετώπου, προσθέτοντας πως ο Ρώσος Πρόεδρος διέταξε επέκταση της «ζώνης ασφαλείας» στις ουκρανικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο το 2026.

Ο Γκερασίμοφ είπε ακόμα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 950 τ.χλμ. στις δύο επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων 32 οικισμών.

Το δε Κίεβο αρνήθηκε και ότι επιτέθηκε σε καφέ και ξενοδοχείο με 27 νεκρούς αμάχους σε περιοχή της Χερσώνας την οποία έχει καταλάβει η Ρωσία, ενώ προειδοποίησε για πιθανή προβοκάτσια που ετοιμάζει η Μόσχα κατά τη διάρκεια των ρωσικών Χριστουγέννων.

Ετοιμη κατά 90% η συμφωνία - «Το 10% περιέχει τα πάντα»...

Στο μεταξύ συνεχίζονται τα παζάρια ΗΠΑ - Ουκρανίας, στα οποία διεκδικούν θέση και οι Ευρωπαίοι για να επιβάλουν τους δικούς τους όρους.

«Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%. Απομένει 10% (...) Αυτό το 10% περιέχει τα πάντα στην πραγματικότητα. Αυτό το 10% θα κρίνει την τύχη της ειρήνης, την τύχη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι.

Την ίδια μέρα Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρ. Ουμέροφ και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, με τους οποίους συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Βασικό θέμα στις διαπραγματεύσεις είναι οι «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο, με τους Ευρωπαίους να εξετάζουν την αποστολή στρατευμάτων.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία «θέλει το τέλος του πολέμου», αλλά δεν θα δεχτεί συμφωνία «με οποιοδήποτε τίμημα» και η όποια συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει «σθεναρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Το Σάββατο οι σύμβουλοι ασφαλείας των χωρών του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων» αναμένεται να συνεδριάσουν στο Κίεβο. Οι ηγέτες των χωρών αυτών θα συνεδριάσουν κατόπιν στη Γαλλία, στις 6 Γενάρη.

Μερτς: Αποφασιστική χρονιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη

Με ένα σχεδόν πολεμικό διάγγελμα «υποδέχτηκε» το 2026 ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς, τονίζοντας ιδιαίτερα την «ανάγκη» του ισχυρότερου καπιταλιστικού κράτους της ΕΕ για γεωπολιτική αναβάθμιση στον ανταγωνισμό με ΗΠΑ και Κίνα και για ενίσχυση του γερμανικού κεφαλαίου.

Η Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικεί τα συμφέροντά της με πιο ισχυρό τρόπο το 2026, εν μέσω «προκλήσεων» από τη Ρωσία, του παγκόσμιου προστατευτισμού και των δεσμών με τις ΗΠΑ, που αλλάζουν, ανέφερε ο Μερτς.

«Βλέπουμε όλο και πιο ξεκάθαρα ότι η ρωσική επιθετικότητα ήταν και είναι μέρος ενός σχεδίου ενάντια σε ολόκληρη την Ευρώπη», είπε, για να προσθέσει ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει δολιοφθορές, κατασκοπεία και κυβερνοεπιθέσεις καθημερινά.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι μία ακόμα πρόκληση προήλθε από τον προστατευτισμό στην παγκόσμια οικονομία (δασμοί ΗΠΑ) και ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες (Κίνα) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως πολιτικός μοχλός εναντίον της.

Ο Μερτς έκανε λόγο επίσης για μια δυσκολότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας πως «για μας τους Ευρωπαίους αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας με πολύ πιο ισχυρό τρόπο».

«Αυτή μπορεί να είναι μια αποφασιστική χρονιά για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Μπορεί να είναι μια χρονιά κατά την οποία η Γερμανία και η Ευρώπη, με νέα δύναμη, θα επανασυνδεθούν με δεκαετίες ειρήνης, ελευθερίας και ευημερίας», κατέληξε ο καγκελάριος την ώρα που η ΕΕ εντείνει την πολεμική προπαρασκευή...

Στο μεταξύ οι φινλανδικές αρχές επιβιβάστηκαν και συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο με ρωσική προέλευση, με την ονομασία «Fitburg», το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο για πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία. Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων και 14 μέλη του πληρώματός του τέθηκαν υπό κράτηση.