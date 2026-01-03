ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

«Είμαστε έτοιμοι για επενδύσεις (και) των ΗΠΑ», λέει ο Μαδούρο

Προθυμία να παζαρέψει με τις ΗΠΑ μπίζνες στην Ενέργεια και σε άλλους τομείς εξέφρασε καθαρά ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ν. Μαδούρο, εν μέσω έντασης της επιθετικότητας της Ουάσιγκτον εναντίον της χώρας του.

«Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για επενδύσεις των ΗΠΑ, όπως γίνεται ήδη με τη "Chevron", όποτε θέλουν, όπου θέλουν και όπως θέλουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαδούρο.

«Στις ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν θέλουν ολοκληρωμένες συμφωνίες οικονομικής ανάπτυξης, η Βενεζουέλα επίσης "είναι εδώ", κάτι που έχω πει χίλιες φορές...», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην «αντιμετώπιση των ναρκωτικών» - που οι ΗΠΑ αξιοποιούν ως πρόσχημα για τη μεγάλη επέκταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Καραϊβική - δήλωσε: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει, διότι το έχουμε πει σε πολλούς αντιπροσώπους της: Αν θέλουν να συζητήσουμε σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι». Επέμεινε δε ότι στη Βενεζουέλα «είμαστε θύματα της κολομβιανής διακίνησης ναρκωτικών».

Να σημειωθεί ότι ο Μαδούρο απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το αμερικανικό χτύπημα που φέρεται να σημειώθηκε πρόσφατα σε λιμενική εγκατάσταση της Βενεζουέλας. Πολύ αόριστα ανέφερε μόνο ότι «αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές μέρες».

Παράλληλα, ο Βενεζολάνος Πρόεδρος είπε ότι δεν είχε άλλη συνομιλία με τον Τραμπ μετά από αυτή του περασμένου Νοέμβρη, την οποία περιέγραψε ως «ακόμα και ευχάριστη», αν και «οι εξελίξεις μετά τη συνομιλία δεν ήταν ευχάριστες».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έγινε γνωστό ότι την Πρωτοχρονιά απελευθερώθηκαν 87 πολιτικοί κρατούμενοι, μετά τους 99 που είχαν αφεθεί ελεύθεροι επίσης τα Χριστούγεννα. Ολοι τους είχαν συλληφθεί μετά τις διαμαρτυρίες για τις προεδρικές εκλογές του 2024, με πολλές καταγγελίες για εκτεταμένη νοθεία.