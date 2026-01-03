Φουντώνουν οι συγκρούσεις στην Υεμένη

Οι ανταγωνισμοί Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη ρίχνουν νέο «λάδι στη φωτιά» μεταξύ των δύο πρώην «συμμάχων» στην επέμβαση που ξεκίνησε η Σαουδική Αραβία στη χώρα το 2015, εναντίον των Χούθι του κινήματος «Ανσάρ Αλλάχ».

Ετσι, μετά τον βομβαρδισμό στις 30 Δεκέμβρη από σαουδαραβικές δυνάμεις στο λιμάνι Μουκάλα της νότιας Υεμένης, εναντίον τεθωρακισμένων οχημάτων και εξοπλισμών που είχαν ξεφορτώσει πλοία εμιρατινών συμφερόντων (με τη Σαουδική Αραβία να υποστηρίζει ότι προορίζονταν για τους υποστηριζόμενους από τα ΗΑΕ αυτονομιστές του «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου»), τις επόμενες μέρες ακολούθησαν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις σαουδαραβικές δυνάμεις και τον «συνασπισμό» του οποίου ηγείται το Ριάντ.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Χαντραμούτ, Σαλίμ Αχμέντ Σαΐντ Αλ Χουνμπάσι, διορίστηκε από την κυβέρνηση του Προέδρου Αλίμι (υποστηρίζεται από το Ριάντ) ως «επικεφαλής των δυνάμεων Εθνικής Ασπίδας» στην περιοχή, και του δόθηκαν πλήρεις στρατιωτικές και διοικητικές εξουσίες για την «αποκατάσταση της έννομης τάξης και ασφάλειας».

Στη συνέχεια ο ίδιος ανακοίνωσε την έναρξη ...«ειρηνικής» στρατιωτικής επιχείρησης για την ανάκτηση του ελέγχου των στρατιωτικών βάσεων της επαρχίας, που διαθέτει κοιτάσματα πετρελαίου, μετά την εκεί προέλαση των δυνάμεων του «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου» στις αρχές Δεκέμβρη.

Το πρωί της Παρασκευής Υεμενίτες φύλαρχοι υπό την άμεση καθοδήγηση του στρατού της Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησαν αντεπιθέσεις κατά των δυνάμεων του «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου».

Παράλληλα εξαπολύθηκαν αεροπορικές επιδρομές του «συνασπισμού» της Σαουδικής Αραβίας εναντίον θέσεων αυτονομιστών του νότου, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 20.