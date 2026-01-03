ΙΡΑΝ

Επεκτείνονται οι λαϊκές διαδηλώσεις παρά την καταστολή

Σετουείχαν επεκταθεί μέχρι την Παρασκευή οιπου ξεκίνησαν την προηγούμενη Κυριακή, 28/12/2025, εκφράζοντας τη μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια στη χώρα, με τα αδιέξοδα που προκαλούν στον λαό η καπιταλιστική οικονομία και η εκμετάλλευση του μεγάλου πλούτου της χώρας από μια χούφτα καπιταλιστές να οξύνονται ακόμα παραπέρα από την ενίσχυση των ασφυκτικών κυρώσεων από ΗΠΑ - ΕΕ - Βρετανία εναντίον του Ιράν.

Μετά την αρχική απεργία καταστηματαρχών και εμπόρων της Τεχεράνης την προηγούμενη Κυριακή εξαιτίας της μεγάλης υποτίμησης του εθνικού νομίσματος έναντι του δολαρίου, στις κινητοποιήσεις προστέθηκαν οι φοιτητές πολλών πανεπιστημίων της Τεχεράνης και άλλων πόλεων, αλλά και εργαζόμενοι σε μια σειρά χώρους δουλειάς, οι οποίοι πραγματοποίησαν απεργίες και άλλες αγωνιστικές δράσεις ενάντια στις μεγάλες αυξήσεις των τιμών βασικών αγαθών.

Κάλεσμα αγωνιστικού συντονισμού απηύθυνε μεταξύ άλλων και η Ομοσπονδία Οδηγών Φορτηγών, ενώ οι εργάτες του διυλιστηρίου Kangan Petro-Refinery κατέβηκαν σε απεργία καταγγέλλοντας την απληρωσιά 4 μηνών.

Στις διαδηλώσεις ακούγονται επίσης συνθήματα ενάντια στο θρησκευτικό καθεστώς, καθώς και για τα δικαιώματα των γυναικών.

Παρά τη στάση «κατευνασμού» και «κατανόησης» των «νόμιμων αιτημάτων» που υιοθέτησε στις δηλώσεις του για τις κινητοποιήσεις ο Ιρανός Πρόεδρος, Μ. Πεζεσκιάν, οι διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν με απειλές και έντονη καταστολή σε όλη τη χώρα, με τις ιρανικές αρχές να επικαλούνται ότι μεταξύ των διαδηλωτών έχουν παρεισφρήσει κακοποιά στοιχεία ή και ξένοι πράκτορες.

Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για 6 νεκρούς από τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, εκ των οποίων ο ένας ήταν μέλος της κρατικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ.

Οι συλληφθέντες υπολογίζονταν από διεθνή πρακτορεία σε αρκετές δεκάδες. Σε αυτούς οι ιρανικές αρχές συμπεριέλαβαν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, 14 μέλη «εκπαιδευμένων και οργανωμένων τρομοκρατών» στην επαρχία Αλμπόρτζ.

«Ετοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε» λέει ο Τραμπ!

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ σπεύδουν να αξιοποιήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια στο Ιράν, κλιμακώνοντας τις απειλές για εξαπόλυση νέων στρατιωτικών επιθέσεων, με πρόσχημα δήθεν... την προστασία των διαδηλωτών!

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ - την ίδια ώρα που στέλνει την Εθνοφρουρά και δυνάμεις καταστολής εναντίον κινητοποιήσεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ - εξαπέλυσε σαφείς απειλές κατά του Ιράν, λέγοντας ότι «αν οι Αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους αντιμετωπίσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε!».

Λίγες μέρες πριν, κατά τη συνάντησή του στη Φλόριντα στις 29/12/2025 με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, ο Τραμπ είχε απειλήσει με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, ως «απάντηση» στο ιρανικό βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα και τις πιθανές προσπάθειες αποκατάστασης του πυρηνικού προγράμματος μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις τον Ιούνιο του 2025.

Απαντώντας στις νέες απειλές του Τραμπ, ο Αλί Λαριτζανί, στενός σύμβουλος του Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αποτολμήσουν επίθεση στο Ιράν, αφήνοντας έμμεσες πλην σαφείς απειλές για τα αμερικανικά στρατεύματα στις δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει πως η ανάμειξη των ΗΠΑ σε αυτό το εσωτερικό ζήτημα θα σημάνει αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής και καταστροφή των συμφερόντων της Αμερικής. Οι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν πως ο Τραμπ ξεκίνησε αυτό τον τυχοδιωκτισμό. Θα πρέπει να ανησυχούν για την ασφάλεια των στρατιωτών τους», ανέφερε ο Λαριτζανί.

Η ανακοίνωση του Κόμματος Τουντέχ

Το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν σε ανακοίνωσή του στις 30 Δεκέμβρη χαιρετίζει τις λαϊκές κινητοποιήσεις και καταγγέλλει την καταστολή τους από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τονίζει ότι οι κύριες ρίζες των διαδηλώσεων πρέπει να αναζητηθούν στην κοινωνικοοικονομική πολιτική του ιρανικού καθεστώτος, «στην άνευ προηγουμένου εντατικοποίηση της φτώχειας, στον πληθωρισμό που υπερβαίνει το 40%, την απότομη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, την ανεξέλεγκτη άνοδο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, την εκτεταμένη διαφθορά (...) και τη συνέχιση των απάνθρωπων κυρώσεων που επιβάλλονται από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και τους συμμάχους τους».

Το Τουντέχ υπογραμμίζει ότι «χωρίς να προχωρήσουμε πέρα από αυτό το καθεστώς του θρησκευτικού δεσποτισμού και της κυριαρχίας του μεγάλου κεφαλαίου, δεν μπορεί να υπάρξει ελπίδα για τη βελτίωση των σημερινών συνθηκών», τόσο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά προβλήματα του λαού, όσο και στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του.

Παράλληλα, προειδοποιεί τον λαό ενάντια «στον κίνδυνο της ξένης επέμβασης και της αντικατάστασης του σημερινού δεσποτισμού με μια άλλη αποσυντεθειμένη μορφή τυραννίας - αυτή που κυριαρχείται από υπηρέτες του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ και του γενοκτονικού ισραηλινού καθεστώτος».

Τονίζει πως το Τουντέχ θα σταθεί μέσα στις τάξεις του λαού που διαμαρτύρεται και θα διαθέσει «όλη τη δύναμή του και την εμπειρία του» για διεύρυνση και κλιμάκωση των διαμαρτυριών, ώστε να μετασχηματιστούν «σε ένα ευρύ, λαϊκό κίνημα».