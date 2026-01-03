ΕΛΒΕΤΙΑ

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε θέρετρο

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 115 τραυματίστηκαν - οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή ή και κρίσιμη κατάσταση - μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάμεστο μπαρ κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι στην Ελβετία, στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά.

Επίσης υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι, ανάμεσά τους μια 15χρονη Ελληνίδα.

Η φωτιά ξέσπασε στις 1.30 π.μ. τοπική ώρα την Πρωτοχρονιά. Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι «περίπου 40 άνθρωποι» έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ το ιταλικό ΥΠΕΞ ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 47. Παράλληλα, περίπου 100 τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι ηλικίας 15 έως 25 ετών και φέρουν εγκαύματα στο 60% - ή και περισσότερο - του σώματός τους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Ελβετίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ωστόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο μπαρ.

Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο μιας εκτεταμένης φωτιάς που εξαπλώθηκε ταχύτατα, οδηγώντας σε γενικευμένη ανάφλεξη σε έναν κατάμεστο κλειστό χώρο. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται το υπόγειο με την ξύλινη οροφή, τα εύφλεκτα υλικά και μαρτυρίες για «κεράκια γενεθλίων» και sparklers πάνω σε σαμπάνιες. Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία δήλωσε στο «Sky TG24» ότι οι τοπικές αρχές τού μετέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε όταν κάποιος από τους θαμώνες έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ.