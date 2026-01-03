ΣΥΡΙΑ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Σε νέα κλιμάκωση επιθέσεων προχωράει το Ισραήλ

Κλιμακώνει το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου και της Συρίας, με νέα ορμή μετά τη συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ στις 29 Δεκέμβρη.

Νέο μπαράζ ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σημειώθηκαν σε νότιο και ανατολικό Λίβανο την Παρασκευή και παράλληλες ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στη νότια Συρία.

Προηγήθηκαν νεότερα ισραηλινά δημοσιεύματα για επικείμενες επιθέσεις και στις δύο χώρες.

Στις 31 Δεκέμβρη η ισραηλινή εφημερίδα «Maariv» μετέφερε εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων πως οι προσπάθειες των λιβανικών αρχών να «αφοπλίσουν» τη Χεζμπολάχ δεν ικανοποιούν τους όρους της συμφωνίας «εκεχειρίας». Το Ισραήλ αξιοποιεί αυτό το πρόσχημα για την κατάστρωση σχεδίων για κλιμάκωση των «διαθέσιμων επιλογών εξασθένισης» της Χεζμπολάχ, με πιθανότερη μία νέα «στρατιωτική επιχείρηση» μεγαλύτερης κλίμακας.

Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στο 2025 παραβιάζοντας τη λεγόμενη εκεχειρία από ισραηλινά πυρά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 330 Λιβανέζοι και έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες άλλοι, ενώ χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί.

Παράλληλα οι ισραηλινές απαιτήσεις για «αποστρατιωτικοποίηση» της Χεζμπολάχ εντείνουν τις ενδοαστικές αντιπαραθέσεις στον Λίβανο, αλλά και τις ανησυχίες για πυροδότηση ενός νέου εμφυλίου ιδιαίτερα εάν επιχειρηθεί αφοπλισμός της Χεζμπολάχ από τον στρατό.