ΒΟΛΙΒΙΑ

Συνεχίζεται η απεργία κόντρα στις εξωφρενικές ανατιμήσεις

Την αλληλεγγύη του στη Συνομοσπονδία Εργατών Βολιβίας (Central Obrera Boliviana - COB) και στην εργατική τάξη της χώρας, που συνεχίζουν πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις, στις οποίες πρωτοστατούν εργαζόμενοι στα ορυχεία, ενάντια στο διάταγμα 5503 και συνολικά στην αντιλαϊκή πολιτική, εκφράζει το ΠΑΜΕ.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς συμπληρώθηκαν δέκα μέρες συνεχόμενων διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα Λα Πας, ενώ συνεχίζεται η επ' αόριστον απεργία που έχουν προκηρύξει συνδικάτα, απορρίπτοντας τον προσχηματικό διάλογο που προτείνει η κυβέρνηση.

Οπως τονίζει το ΠΑΜΕ, το διάταγμα 5503 «αποτελεί μέρος της προσαρμογής στις κατευθύνσεις του ΔΝΤ και εκδόθηκε μετά από συναντήσεις με μονοπωλιακούς ομίλους και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Προβλέπει την κατάργηση της φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου, την προστασία των ξένων επενδύσεων και κρατικές εγγυήσεις της κερδοφορίας τους για τουλάχιστον 15 χρόνια, ιδιαίτερα στους στρατηγικούς κλάδους των εξορύξεων και της Ενέργειας. Οι στρατηγικοί πόροι της Βολιβίας παραχωρούνται στους μονοπωλιακούς ομίλους και τα βάρη μεταφέρονται στους ώμους της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, οδηγώντας σε εξωφρενικές αυξήσεις: 86% στην τιμή της βενζίνης και 160% στην τιμή του πετρελαίου κίνησης».

Το ΠΑΜΕ «στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων της Βολιβίας. Ο αγώνας για φτηνή Ενέργεια, κοινωνικό αγαθό, με κριτήριο τις ανάγκες του λαού και όχι για τα κέρδη των μονοπωλίων, είναι κοινός αγώνας της εργατικής τάξης σε όλο τον κόσμο».