ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Κλιμάκωση της κατοχικής βίας και παζάρια γύρω από το άθλιο σχέδιο Τραμπ

Το 2025 αποτέλεσε άλλη μια χρονιά κλιμάκωσης της γενοκτονίας σε βάρος τουαπό τοσε πλήρη συντονισμό με τιςκαι με πολύμορφη στήριξη απότόσο στην ισοπεδωμένηόπου τα κατοχικά εγκλήματα και ο μαρτυρικός αγώνας της επιβίωσης συνεχίζονται και μετά την περιβόητη «εκεχειρία» της 10ης Οκτώβρη, όσο και στηόπου εντείνεται το όργιο βίας από τις κατοχικές δυνάμεις και Εβραίους εποίκους, υπηρετώντας τα σχέδια ντε φάκτο προσάρτησης των κατεχόμενων εδαφών...

Απέναντι στην εξελισσόμενη γενοκτονία, στην επιχειρούμενη διαιώνιση του εγκλήματος της κατοχής και στα άθλια ιμπεριαλιστικά σχέδια που ανάβουν φωτιές σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο παλαιστινιακός λαός αντιστέκεται ηρωικά, παίρνοντας δύναμη από το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης με τις πολύμορφες κινητοποιήσεις του.

«Υποδοχή» του 2026 με νέες απειλές από ΗΠΑ - Ισραήλ

Λίγο πριν το τέλος του έτους, στις 29 Δεκέμβρη, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου συναντήθηκαν στη Φλόριντα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την «πρόοδο» την επιβολή των επόμενων «φάσεων» του άθλιου «σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα».

Ενός «σχεδίου» στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται η διαιώνιση της ισραηλινής κατοχής και της παρουσίας του κατοχικού στρατού στη Γάζα, ο ενταφιασμός της προοπτικής ενός πραγματικά ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και η μετατροπή της Γάζας σε ένα προτεκτοράτο υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, η προώθηση «επενδυτικών ζωνών» και η διασφάλιση κομβικών εμπορικών διαδρόμων που προωθεί το ευρωατλαντικό μπλοκ (όπως ο διάδρομος Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης IMEC), σε αντίθεση με τους ανταγωνιστικούς σχεδιασμούς αντίπαλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (π.χ. τους λεγόμενους «Δρόμους του Μεταξιού» - BRI - της Κίνας).

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος «ξέπλυνε» τις καθημερινές παραβιάσεις της «εκεχειρίας» στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ και απείλησε με νέα κόλαση τη Γάζα αν δεν αφοπλιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η Χαμάς, ενώ διατυπώθηκαν απειλές για νέες επιθέσεις και εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου.

Μπροστά στις νέες απειλές, η Χαμάς δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αφοπλιστεί όσο συνεχίζεται η ισραηλινή κατοχή.

Αγώνας για την επιβίωση στην ισοπεδωμένη Γάζα

Το Σάββατο 3 Γενάρη συμπληρώνονται 820 μέρες από την έναρξη των δολοφονικών επιθέσεων και της συστηματικής ισοπέδωσης της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό κατοχικό στρατό τον Οκτώβρη του 2023.

Η «εκεχειρία» της 10ης Οκτώβρη 2025 το μόνο που έχει σταματήσει έως τώρα είναι τα καθημερινά μεγάλης κλίμακας λουτρά αίματος από τις επιθέσεις από τον κατοχικό στρατό, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει το 50% της Γάζας.

Παρ' όλα αυτά, τα εγκλήματα του ισραηλινού κράτους εναντίον του παλαιστινιακού λαού συνεχίζονται ασταμάτητα, τόσο με τις εκατοντάδες παραβιάσεις της εκεχειρίας και τις νέες επιθέσεις από τον κατοχικό στρατό, όσο και με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που επιβάλλουν στους πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας οι βάρβαροι περιορισμοί στην είσοδο κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα που ο κατοχικός στρατός εκτός από τις πόλεις και τα χωριά έχει ισοπεδώσει και όλες τις υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης κ.ο.κ., εκατομμύρια Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι παλεύουν να επιβιώσουν σε καταυλισμούς, με το ισραηλινό κράτος να επιβάλλει περιορισμούς εισόδου σε αναγκαία είδη, όπως αδιάβροχες σκηνές, κουβέρτες, θερμαντικά μέσα κ.ά.

Οι νεκροί και οι τραυματίες Παλαιστίνιοι αυξάνονται αδιάκοπα, όχι μόνο εξαιτίας των ισραηλινών παραβιάσεων της εκεχειρίας, αλλά και καθώς καταγράφονται συνεχώς νέα θύματα που καταπλακώνονται από ερείπια στα οποία αναζήτησαν καταφύγιο, νέοι θάνατοι αμάχων που έμειναν ανυπεράσπιστοι στη βαρυχειμωνιά...

Μέχρι την περασμένη Παρασκευή οι νεκροί Παλαιστίνιοι ήταν τουλάχιστον 71.271 και οι τραυματίες 171.233, στη μεγάλη τους πλειοψηφία παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Τίποτα δεν έχει επιδιορθωθεί από όσα κατέστρεψε μαζικά η πολεμική μηχανή του Ισραήλ, που εξακολουθεί να τροφοδοτείται από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις πολεμικές βιομηχανίες τους.

Η Λωρίδα της Γάζας παραμένει ισοπεδωμένη απ' άκρη σ' άκρη, ενώ σχεδόν πλήρης είναι η καταστροφή της τοπικής αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Χαρακτηριστικά, στις 22 Δεκέμβρη ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε ότι πάνω από 1,6 εκατ. Παλαιστίνιοι (ανάμεσά τους τουλάχιστον 100.000 παιδιά και 37.000 εγκυμονούσες και λεχώνες) αντιμετωπίζουν κίνδυνο οξέος υποσιτισμού μέχρι τον Απρίλη του 2026.

Παζάρια για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου Τραμπ

Την ίδια ώρα εντείνονται τα παζάρια για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, χωρίς να λείπουν οι αντιθέσεις και εντός του ευρωατλαντικού μπλοκ και των συμμάχων του.

Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία πρωταγωνιστούν στα σχετικά παζάρια με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τυπικά αυτό που απομένει για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και το πέρασμα στη δεύτερη είναι η παράδοση των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Γάζα, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις εστιάζουν στους όρους εφαρμογής των επόμενων σταδίων του άθλιου σχεδίου Τραμπ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης (της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» - ISF), η συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ, το οποίο θα έχει το πραγματικό κουμάντο στη Γάζα, στην «ανοικοδόμηση» κ.ο.κ., η δημιουργία μιας «τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής» για τη διοίκηση της «καθημερινότητας», ο αφοπλισμός της Χαμάς και των υπόλοιπων παλαιστινιακών οργανώσεων ως «προϋπόθεση» για την υποτιθέμενη «σταδιακή απόσυρση» των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων, κ.ά.

Στις 23 Δεκέμβρη, παρά τις «διαβεβαιώσεις» του Νετανιάχου και του Τραμπ ότι δεν θα προσαρτηθεί κανένα παλαιστινιακό έδαφος από το Ισραήλ, ο Ι. Κατς, υπουργός Αμυνας του κράτους - δολοφόνου, δήλωσε πως θα ξαναφτιαχτούν εβραϊκοί εποικισμοί στη βόρεια Γάζα. Η επαναφορά των εποικισμών εκεί όπου προϋπήρχαν πριν περίπου 20 χρόνια θα ξαναγίνει «με τον κατάλληλο τρόπο και στον σωστό χρόνο», ανέφερε προκλητικά.

Κλιμάκωση της κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη

Τα σχέδια του Ισραήλ και των ΗΠΑ για αποτροπή κάθε πιθανότητας ίδρυσης αληθινά ανεξάρτητου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους προχωρούν με κάθε μέσο και δεν αφορούν μόνο τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και την κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Χαρακτηριστικά, τον περασμένο Αύγουστο η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια ανέγερσης περίπου 3.400 οικιστικών μονάδων για Εβραίους εποίκους στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, κοντά στον εποικισμό Ma'ale Adumim, προκειμένου να εμποδιστεί η εδαφική συνέχεια της κατεχόμενης παλαιστινιακής πόλης με την υπόλοιπη Δυτική Οχθη.

Το σχέδιο, που είναι γνωστό ως «Σχέδιο Ε1», είχε «παγώσει» τις τελευταίες δεκαετίες. Απαντώντας στις υποκριτικές αντιδράσεις «δυτικών» χωρών, όπως η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία (οι οποίες συνεχίζουν πολύμορφα τις μπίζνες και τη συνεργασία με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο), ο υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με το Σχέδιο Ε1 υλοποιούμε τελικά αυτό που είχαμε υποσχεθεί για χρόνια. Το παλαιστινιακό κράτος εξαφανίζεται από το τραπέζι, όχι με συνθήματα αλλά με πράξεις».

Από τότε ακολούθησαν κι άλλα οικοδομικά σχέδια ανέγερσης χιλιάδων κατοικιών για Εβραίους εποίκους στη Δυτική Οχθη, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να δίνει πριν λίγες μέρες την έγκρισή της σε ένα ακόμα σχέδιο ανέγερσης 764 οικιστικών μονάδων σε παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη, καθώς επίσης να εγκρίνει και επίσημα την ανέγερση 19 νέων «φυλακίων ελέγχου».

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Σμότριτς υπολόγισε ότι από το τέλος του 2022 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί σχέδια ανέγερσης περίπου 51.000 σπιτιών και διαμερισμάτων για εποίκους, ενώ έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα Δεκέμβρη υπολόγιζε ότι μόνο το 2025 προχώρησαν ή εγκρίθηκαν σχέδια για 48.380 οικιστικές μονάδες εποίκων - αισθητά αυξημένος αριθμός σε σχέση με τις περίπου 26.170 που είχαν εγκριθεί ή προχωρήσει το 2024.

Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι σχεδόν καθημερινές επιδρομές και επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και Εβραίων εποίκων σε κατεχόμενες πόλεις και χωριά της Δυτικής Οχθης, με αποτέλεσμα να καταγραφούν πάνω από 227 Παλαιστίνιοι νεκροί, από τους οποίους οι μισοί ήταν κάτοικοι των μεγαλύτερων πόλεων, Τζενίν και Ναμπλούς.

Οι επιχειρήσεις του κατοχικού στρατού είναι συχνά ευρείας κλίμακας. Δεν περιορίζονται σε πολυήμερο αποκλεισμό χωριών, συνοικιών και προσφυγικών καταυλισμών, με παράλληλες μαζικές συλλήψεις, εξαντλητικές «ανακρίσεις» και εξωδικαστικές εκτελέσεις. Συχνά συμπεριλαμβάνουν καταστροφές οδικών δικτύων, υποδομών ύδρευσης, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης, κατεδαφίσεις σπιτιών, απαλλοτριώσεις χωραφιών, καταστροφή ελαιώνων κ.ά.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, φέτος καταγράφηκαν κατά μέσο όρο τουλάχιστον πέντε επιθέσεις εποίκων την ημέρα σε πάνω από 270 παλαιστινιακές κοινότητες, με θύματα, τραυματίες, σφαγές ή κλοπές ζώων, καταστροφές ελαιώνων και αγροτικών καλλιεργειών.

Υπολογίζεται δε ότι έχουν εκτοπιστεί βίαια από τις περιοχές τους πάνω από 2.900 Παλαιστίνιοι Βεδουίνοι, κυρίως εξαιτίας της ασύδοτης βίας εποίκων και στρατού στις περιοχές της λεγόμενης ζώνης C της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Στόχος του κράτους - δολοφόνου είναι ο βίαιος εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τις κατεχόμενες περιοχές και η ουσιαστική προσάρτησή τους στο σχέδιο για ένα «Μεγάλο Ισραήλ».

Σε ένα τέτοιο φόντο, και παρά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, παραμένουν στο τραπέζι τα παζάρια για νέες «Συμφωνίες του Αβραάμ» - με τη σφραγίδα της Ουάσιγκτον - με πρόθυμες κυβερνήσεις αραβικών και άλλων μουσουλμανικών χωρών.

Στο πνεύμα αυτών των συμφωνιών, και με την ανοχή των ΗΠΑ, στις 26 Δεκέμβρη το Ισραήλ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη, αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας η οποία δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από καμία άλλη χώρα. Κίνηση καθόλου τυχαία, καθώς η Σομαλιλάνδη βρίσκεται σε στρατηγική θέση στον Κόλπο του Αντεν, απέναντι από την Υεμένη και κοντά στο εμπορικό πέρασμα Bab al Mandab, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ η Σομαλία «φιλοξενεί» στρατιωτική ακαδημία και στρατιωτική βάση της Τουρκίας...

Δ. ΟΡΦ.