ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Mε τον αγώνα μας θα επιβάλουμε το δίκιο μας

«Αργά ή γρήγορα με τον αγώνα μας θα προστατεύσουμε τη ζωή μας και εμείς οι ίδιοι θα επιβάλουμε το δίκιο μας», τονίζει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας σχετικά με το νέο εργοδοτικό έγκλημα στα Γιάννενα.

Η Ομοσπονδία εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και τους φίλους του σκοτωμένου εργάτη, και τονίζει ότι «το θανατικό στα γιαπιά και στα εργοτάξια είναι αποτέλεσμα των ανύπαρκτων μέτρων ασφάλειας, όπως αποδείχθηκε και στα Γιάννενα». Σχολιάζοντας την προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή και την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης, σημειώνει πως «όλα τα μετράνε και τα παρουσιάζουν όπως βολεύει το πολιτικό τους αφήγημα, προσπαθώντας να κρύψουν ότι το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι να διασφαλίσουν την κερδοφορία των λίγων εις βάρος της υγείας, της ζωής και των αναγκών των εργαζομένων». Ξεκαθαρίζει ακόμα ότι «αν ήθελαν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους θα είχαν στον σχεδιασμό τους τους απαραίτητους ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Δεν θα υποχρέωναν τους εργαζόμενους να δουλεύουν ήλιο με ήλιο, 13ωρα χωρίς σταματημό για χάρη της μεγαλοεργοδοσίας και κάτω από το βάρος της οικονομικής ανέχειας, προκειμένου να τα φέρουν "βόλτα". Θα μείωναν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, θα κατοχύρωναν την 7ωρη - 5ήμερη - 35ωρη εργασία.

Απ' τη μια μεριά με δεκάδες αντεργατικούς νόμους τσακίζουν τη ζωή μας και από την άλλη μας κοροϊδεύουν, λέγοντας ότι οι βάρβαροι νόμοι τους είναι για το δικό μας καλό.

Το δικό μας καλό και το δίκιο μας το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι ίδιοι.

Αυτό που πρέπει να μάθουν όλοι αυτοί, που νομίζουν ότι μπορούν να φέρουν "τούμπα" την πραγματικότητα, χωρίς να λογοδοτούν πουθενά, είναι ότι αργά ή γρήγορα με τον αγώνα μας θα προστατεύσουμε τη ζωή μας και εμείς οι ίδιοι θα επιβάλουμε το δίκιο μας.

Δεν περιμένουμε σωτήρες και μεσσίες. Εχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμή μας».