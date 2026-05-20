ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ειδικευόμενοι αναισθησιολόγοι καλούνται να καλύψουν κενά στη ... Θωρακοχειρουργική!

Σε μια ιδιότυπη ...κατάργηση των ειδικοτήτων φαίνεται ότι έχει προχωρήσει η διοίκηση του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», αφού για να μπαλωθούν όπως - όπως τα τραγικά κενά σε ειδικευόμενους καλεί «όλους να τα κάνουν όλα», με μεγάλους κινδύνους για τους ασθενείς.

Αυτήν την άκρως αντιεπιστημονική και επικίνδυνη πρακτική αποκαλύπτει το Σωματείο Εργαζομένων του «Ευαγγελισμού», τονίζοντας ότι τα κενά σε κάποιες κλινικές καλύπτονται από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, που υπηρετούν ως «παρατασιακοί».

Συγκεκριμένα, αιματολόγοι κλήθηκαν να συνδράμουν στην κάλυψη των εφημεριών του Πνευμονολογικού Τμήματος, ενώ πριν λίγους μήνες πιέστηκαν παθολόγοι, ενδοκρινολόγοι, δερματολόγοι, πυρηνικοί κ.ά. να καλύψουν βάρδιες στον νέο αξονικό τομογράφο, που η χρήση του παραχωρήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία κατά τη διάρκεια της γενική εφημερίας.

Τώρα καλούνται ειδικευόμενοι Αναισθησιολογίας να εφημερεύσουν για θωρακοχειρουργικά περιστατικά, μπας και καλυφθούν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο τα κενά σε ειδικευόμενους Χειρουργικής Θώρακος!

Οπως είναι λογικό, το Σωματείο θέτει το ερώτημα «με ποια επιστημονική επάρκεια θα καταφέρει ένας ειδικευόμενος π.χ. Αναισθησιολογίας να περιθάλψει και να αντιμετωπίσει ένα επείγον περιστατικό άλλης ειδικότητας, π.χ. θωρακοχειρουργικό περιστατικό, από τη στιγμή που για 5 - 6 χρόνια εκπαιδεύτηκε σε άλλο επιστημονικό αντικείμενο».

Και σχολιάζει ότι η άσκηση της Ιατρικής «δεν μπορεί να γίνεται με συνθήκες 15ου αιώνα, όπου ένας γιατρός περιφερόταν με την άμαξα και θεράπευε πάσα νόσο».

Στο παραπάνω φόντο, οι εργαζόμενοι στον «Ευαγγελισμό» αρνούνται να συναινέσουν να γίνονται «μέρος μιας τόσο μεγάλης υποβάθμισης τόσο της επιστήμης μας όσο και της περίθαλψης των ασθενών, πόσο μάλλον εν έτει 2026 στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στο κέντρο της πρωτεύουσας». Και ξεκαθαρίζει το Σωματείο ότι «καλύπτει κάθε συνάδελφο που θα υπερασπιστεί την ορθή άσκηση της ειδικότητάς του και δεν θα δεχτεί να παραβιάσει στοιχειώδεις όρους της ιατρικής δεοντολογίας, προασπίζοντας όχι μόνο τη δική του ασφάλεια αλλά πρωτίστως αυτή των ασθενών!».