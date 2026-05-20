«Για την ασφάλεια των τεχνικών, αφιερωμένη στον νεκρό τεχνικό Γιάννη Αρτόπουλο»

Κάλεσμα στους τεχνικούς και σε όλους τους εργαζόμενους στο Θέαμα - Ακρόαμα απευθύνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα για μαζική συμμετοχή στη συναυλία «Για την ασφάλεια των τεχνικών, αφιερωμένη στον νεκρό τεχνικό Γιάννη Αρτόπουλο», που διοργανώνουν τα σωματεία ΣΤΑΖΟΕ και ΣΕΤΘ στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων την Κυριακή 24 Μάη.

Οπως σημειώνει το ΣΕΘΕΑ, η συναυλία είναι αφιερωμένη στον νεκρό συνάδελφό τους, έναν ακόμα εργαζόμενο που προστέθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων των εργοδοτικών εγκλημάτων. Είναι μια συναυλία στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης στην οικογένειά του.

Μπροστά στη συναυλία, τονίζει ότι οι τεχνικοί εργάζονται καθημερινά μέσα σε εξαντλητικά ωράρια, χωρίς σταθερό εργάσιμο χρόνο, με τεράστια πίεση «να βγει η δουλειά» με κάθε κόστος, συχνά χωρίς επαρκές προσωπικό, χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας και ΜΑΠ, με την ευθύνη να μεταφέρεται διαρκώς στον ίδιο τον εργαζόμενο. «Η εντατικοποίηση, η ανασφάλεια και η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον που γεννά εργατικά "ατυχήματα" και επαγγελματικές ασθένειες (που δεν καταγράφονται)», αναφέρει το Σωματείο, καταλήγοντας ότι «ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση και ο αγώνας».