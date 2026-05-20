Τέσσερις εργάτες νεκροί και έξι τραυματίες σε μόλις τέσσερις μέρες

Από το περασμένο Σάββατο μέχρι και χτες. Στον Εβρο, στην Αθήνα, στα Γιάννενα, στη Χαλκίδα. Νέες τραγωδίες που επιβεβαιώνουν ότι οι τόποι δουλειάς γίνονται παγίδες θανάτου, στο κυνήγι του κέρδους θυσιάζονται η υγεία, η ακεραιότητα, οι ζωές των εργαζομένων.

Στο χτεσινό ρεπορτάζ καταγράφηκαν τα δύο θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα που έγιναν στην Αθήνα και τα Γιάννενα τη Δευτέρα 18 Μάη και οι τέσσερις τραυματισμοί εργαζομένων. Χτες άλλος ένας εργαζόμενος ξεψύχησε στη Χαλκίδα, ενώ έγινε γνωστό ότι το περασμένο Σάββατο πέθανε ένας ακόμα εργαζόμενος στον Εβρο. Παράλληλα καταγγέλθηκαν νέοι τραυματισμοί στο μεροκάματο, ένας από αυτούς στην πολυδιαφημισμένη επένδυση του Ελληνικού, για άλλη μια φορά.

Αυτό το μακελειό δίχως τέλος είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, ενώ προχθές συζητιόταν στη Βουλή η Επερώτηση του ΚΚΕ για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, με την κυβέρνηση να «νίπτει τας χείρας της», δηλώνοντας ότι ...η κατάσταση είναι καλύτερη από ποτέ! Το αίμα που κυλάει στους χώρους δουλειάς κάθε μέρα είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας της χυδαιότητας κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Χαλκίδα: 53χρονος εργάτης σκοτώθηκε στον Ομιλο Στασινόπουλου

Το χτεσινό θύμα του «ακήρυχτου πολέμου» ήταν εργάτης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αλουμινίου «Viomal», του ομίλου Στασινόπουλου, στο Βατώντα Εύβοιας.

Πρόκειται για τον 53χρονο Μ. Ν. από τη Νέα Αρτάκη, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες καταπλακώθηκε από παλέτες με υλικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο εργάτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εκεί βρέθηκε άμεσα κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια και τη στήριξη στους συγγενείς του νεκρού εργάτη, ενώ παράλληλα έκανε και παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας, απαιτώντας να διαπιστωθούν τα αίτια του νέου εργατικού δυστυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες.

Το νέο εργοδοτικό έγκλημα καταγγέλλει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Νομού Εύβοιας, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στους συγγενείς του συναδέλφου και απαιτώντας την σε βάθος διερεύνηση των αιτιών που το προκάλεσαν.

Στη Νίψα του Εβρου

Στο μεταξύ, χτες έγινε γνωστός ένας ακόμα θάνατος στο μεροκάματο που συνέβη το περασμένο Σάββατο, αυτή τη φορά στη Νίψα του Εβρου.

Ο 54χρονος εργάτης, ενώ δούλευε σε έργα αποκατάστασης σε εκτάσεις που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον εργαζόμενο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ αναμένεται και η διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Ο νεκρός εργάτης έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των περιπτώσεων που με βάση τα κριτήρια του κράτους δεν χαρακτηρίζονται ως εργατικά δυστυχήματα, γιατί όπως λένε οφείλονται σε παθολογικά αίτια (καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά κ.ά.)» σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ενότητα», προσθέτοντας ότι «η βασική αιτία είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς και το "στύψιμο" των εργαζομένων, το "ξεχείλωμα" του εργάσιμου χρόνου σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας».

Το Σωματείο σχολιάζει σαν «εξοργιστική πρόκληση» την αναφορά δημοσιευμάτων ότι «στον χώρο υπήρχε γιατρός εργασίας!». «Αν αυτό ισχύει, τότε μάλλον αποτελεί μοναδική εξαίρεση αφού τους ψάχνουμε με το κιάλι στους χώρους δουλειάς», αναφέρει. Και, αναδεικνύοντας τις πραγματικές αιτίες για τα «ατυχήματα», καλεί τους εργαζόμενους «να μην ανέχονται να παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα, να μην θεωρούν πολυτέλεια τα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης. Να μαζικοποιήσουν τα σωματεία, να μπουν μπροστά για τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά τους!».

Ελληνικό: Τραυματίστηκε μετά από 12 ώρες εργασίας!

Με τις «κακές στιγμές» και τα «μεμονωμένα περιστατικά» να συνεχίζονται, τραυματισμό στο γόνατο υπέστη εργαζόμενος σε συνεργείο μεταλλικών κατασκευών στο εργοτάξιο IRCE στην εμβληματική επένδυση του Ελληνικού.

Το συμβάν έγινε την περασμένη Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα, την ώρα τοποθέτησης λαμαρίνας και ενώ ο εργάτης είχε ήδη συμπληρώσει 12 ώρες συνεχόμενης εργασίας.

Με τα περιστατικά να έρχονται το ένα μετά το άλλο στο συγκεκριμένο έργο, το Σωματείο Εργαζομένων στον χώρο προειδοποιεί ότι ουσιαστικά «αποτελούν προπομπό για ένα πιο σοβαρό ατύχημα».

Μάλιστα, σημειώνει ότι πριν μια βδομάδα, στο ίδιο συνεργείο και πάλι κατά την τοποθέτηση λαμαρίνας, ένας άλλος εργαζόμενος «παραπάτησε» και βρέθηκε να αιωρείται στο κενό γιατί «ευτυχώς φορούσε ζώνη».

Η αιτία των «ατυχημάτων», τονίζει το Σωματείο, είναι κοινή: «Η εντατικοποίηση και τα εξαντλητικά ωράρια για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα, η έλλειψη ολοκληρωμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας».

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση προβάλλει την ανάγκη για ένταση του οργανωμένου αγώνα, για για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ σε ολόκληρο το έργο για όλους τους εργαζόμενους, εφαρμογή της ΣΣΕ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ και στις υπόλοιπες ειδικότητες.

Κι άλλος οικοδόμος τραυματίας, στο εργοτάξιο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Από ύψος 3 μέτρων έπεσε και τραυματίστηκε χτες ένας ακόμα οικοδόμος, αυτήν τη φορά 55 ετών, στο εργοτάξιο κατασκευής του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Ο οικοδόμος, μπετατζής, δούλευε στην άκρη της πλάκας, όπου δεν είχαν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα.

Μάλιστα, ενδεικτική της σπουδής της εργοδοσίας να κρύψει τα εργατικά «ατυχήματα» είναι η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η νοσηλεύτρια έκρινε ότι έπρεπε να κληθεί το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, οι τεχνικοί του τμήματος ασφαλείας θέλανε να ...εκτιμήσουν οι ίδιοι την κατάσταση του εργαζόμενου.

Τελικά, κάτω από τις αντιδράσεις των συναδέλφων του οικοδόμων, μελών του Συνδικάτου Οικοδόμων, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο τραυματίας οικοδόμος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κατάγματα στα πλευρά.

Αμεση παρέμβαση έκαναν και εκπρόσωποι του Συνδικάτου Οικοδόμων και της Ομοσπονδίας. Εφτασαν γρήγορα στο έργο και συναντήθηκαν με τον εργοταξιάρχη, ο οποίος προσπάθησε να αποδώσει το ατύχημα στην «κακιά την ώρα», αλλά και να φορτώσει τις ευθύνες στους εργάτες που τάχα δεν εφαρμόζουν τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια της ζωής τους.

Τα στελέχη του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας υπογράμμισαν την υποχρέωση της εργοδοσίας στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας της εργασίας. Και παράλληλα ανέδειξαν ότι η δουλειά 7 στα 7, οι υπερωρίες και η εντατικοποίηση που επικρατεί στο έργο, πολλαπλασιάζουν καθημερινά τον κίνδυνο των εργατικών «ατυχημάτων».

«Γευσήνους»: Από το μεροκάματο στο νοσοκομείο

Με την εντατικοποίηση να τσακίζει και στους χώρους των Τροφίμων, με διάσειση και ράμματα πάνω από το μάτι της κατέληξε εργαζόμενη στην εταιρεία «Γευσήνους». Συγκεκριμένα, η εργαζόμενη, που δουλεύει για τον εργολάβο «Gold» ως λαντζέρισσα, τραυματίστηκε όταν προχθές της έπεσε τελάρο στο κεφάλι, με το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής να επισημαίνει ότι η αύξηση των «ατυχημάτων» πάει χέρι - χέρι με την αύξηση του όγκου δουλειάς και την ελλιπή εκπαίδευση, που συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, προαναγγέλλοντας νέα εργατικά «ατυχήματα», ακόμα και θανατηφόρα, ενώ η εργοδοσία κάθε φορά κάνει ό,τι μπορεί για να τα αποκρύψει.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από 2 μήνες, άλλη εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε στα δάχτυλα στον ίδιο χώρο, την ώρα που χειριζόταν μηχανή κοπής λαχανικών. Κάτω από την πίεση των εργαζομένων και την αποφασιστική παρέμβαση του Κλαδικού Συνδικάτου, η εργοδοσία είχε δεσμευτεί πως θα έπαιρνε μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων.

«Η ίδια η πραγματικότητα ξεγυμνώνει την εργοδοσία. Κανένα μέτρο προστασίας δεν έχει παρθεί, μιας και κάθε μήνα μετράμε εργατικά ατυχήματα», τονίζει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού και επιπλέον καταγγέλλει πως σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, η εργοδοσία προχωρά σε μια σειρά απολύσεις ή μη ανανεώσεις συμβάσεων σε διάφορα πόστα και καταστήματα καθώς και σε αλλαγές ωραρίων και ημερών εργασίας κατά το δοκούν.

Αλλωστε, μόνο εξοργιστική είναι η απόφαση της εργοδοσίας να απολύσει (με τη μορφή της μη ανανέωσης σύμβασης) καρκινοπαθή εργαζόμενη, η οποία δούλευε στην εταιρεία για 2,5 ολόκληρα χρόνια!

Το Συνδικάτο προετοιμάζει αποφασιστική απάντηση και απαιτεί μεταξύ άλλων να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας. Να γίνουν άμεσες και μόνιμες προσλήψεις σε όλα τα πόστα και καταστήματα της εταιρείας και πρόσληψη όλων των εργαζομένων που εργάζονται στην εταιρεία, μέσω εργολάβων, με συμβάσεις αορίστου πλήρους απασχόλησης. «Καμία σκέψη για τη μη ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε εργαζόμενους. Συνέχεια της εργασίας τους με συμβάσεις αορίστου χρόνου», τονίζει και απαιτεί να επαναπροσληφθούν οι εργαζόμενες που απολύθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Στα αζήτητα και αυτοί οι θάνατοι;

Με βάση τα παραπάνω, τουλάχιστον ο θάνατος του ενός από τους τέσσερις εργαζόμενους (στον Εβρο) πιθανότατα θα αρχειοθετηθεί χωρίς να διερευνηθεί, γιατί ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Αυτή είναι η εντολή της κυβέρνησης, να μη διερευνώνται οι θάνατοι που αποδίδονται σε παθολογικά αίτια. Και ποιος θα ψάξει τι τα προκάλεσε; Ποιος θα ψάξει αν φταίνε οι συνθήκες εργασίας ή αν έστω συνέβαλαν στον θάνατό του; Ο ιατροδικαστής δεν εξετάζει τις συνθήκες αυτές, ούτε μπορεί να ελέγξει και να διαπιστώσει την αφόρητη πίεση κάτω από την οποία δουλεύουν οι εργαζόμενοι για ένα κομμάτι ψωμί. Ετσι το χαρτί θα γράψει αιτία θανάτου «κοινή νόσος».

Οι άλλοι τρεις θάνατοι θα αποδοθούν, το πιθανότερο, σε ανθρώπινο λάθος, ή σε αστοχία υλικού, ή σε κάποιον «αποδιοπομπαίο τράγο», σε οτιδήποτε εκτός από το θανατηφόρο κυνήγι του κέρδους, που λογαριάζει τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σαν εμπόδιο...