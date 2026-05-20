ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΜΙΝΕΡΒΑ»

Νέα στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση σήμερα

Στάση εργασίας (2 μ.μ. - 4 μ.μ.) πραγματοποιούν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «Μινέρβα» στο Σχηματάρι, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει Γενική Συνέλευση όπου θα αποφασίσουν την περαιτέρω δράση τους στο πλαίσιο του αγώνα που δίνουν για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ. Τη στάση εργασίας κήρυξε το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι είχαν πραγματοποιήσει στάσεις εργασίας στο πρώτο δεκαήμερο του Μάη, με τον αγώνα τους να ξεκινά με αίτημα για αύξηση 8%. Η εργοδοσία το απέρριψε, προτείνοντας αύξηση 3%, που οδηγεί πρακτικά στη μείωση των μισθών, αφού είναι κάτω από τον πληθωρισμό.