ΠΑΤΡΑ

Στα δικαστήρια σέρνονται σήμερα 8 συνδικαλιστές

Στα δικαστήρια σέρνει η εργοδοσία του πρώην «Casino Rio» σήμερα Τετάρτη τον Βασίλη Βασιλείου, πρόεδρο του κλαδικού Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Αχαΐας και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, μαζί με άλλους 7 συνδικαλιστές, μέλη της διοίκησης του ΕΚΠ και άλλων σωματείων, για την απεργία που είχε προκηρυχθεί στον χώρο στις αρχές του 2022 με αφορμή την εκδικητική απόλυση του Β. Βασιλείου.

Σε μια περίοδο που 210 εργαζόμενοι του «Casino Rio» έμεναν για χρόνια απλήρωτοι, βγάζοντάς τα πέρα με «έναντι» και δόσεις, η εργοδοσία προχωρούσε και στην απόλυση του συνδικαλιστή, ο οποίος πρωτοστατούσε στους αγώνες για την καταβολή των δεδουλευμένων, ενάντια στην ανασφάλιστη δουλειά και για άλλα προβλήματα στον χώρο. Σήμερα η εργοδοσία, αξιοποιώντας το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, συνεχίζει τη «φάμπρικα» διώξεων και απευθύνει κατηγορίες εναντίον των συνδικαλιστών που βρέθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται στο πλευρό των εργαζομένων.

Η εργοδοσία μάλιστα χρησιμοποίησε ως ...αποδεικτικά στοιχεία «ενοχής» τις πινακίδες αυτοκινήτων συνδικαλιστών και εργαζομένων που βρέθηκαν στο καζίνο, σε ένδειξη συμπαράστασης. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η δίωξη συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κλαδικού Συνδικάτου επέστρεψε στην εργασία του τον Οκτώβρη του 2022, με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει.