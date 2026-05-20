ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργίας των 75 Κέντρων Πρόληψης

Τη διασφάλιση της συνέχειας και ενίσχυσης της λειτουργίας των 75 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας αφορά η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε χτες στη Βουλή η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα, προς τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη.

Οπως υπενθυμίζει η Επίκαιρη Ερώτηση, τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν 30 χρόνια με σκοπό τη δωρεάν παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, σήμερα εργάζονται περίπου 270 άτομα αορίστου χρόνου και 160 άτομα με «μπλοκάκι» με ετήσιες συμβάσεις. Το μόνιμο προσωπικό είναι διάφορων επιστημονικών ειδικοτήτων, καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι με πολύχρονη εμπειρία και ουσιαστική σύνδεση με τις αντίστοιχες κοινότητες.

Με την ψήφιση του νόμου 5129/24 «Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης», ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) ως διάδοχος των υπαρχόντων φορέων, ο οποίος οφείλει να διασφαλίσει τη συνέχεια της Προγραμματικής Σύμβασης με τα Κέντρα Πρόληψης και μετά το 2027.

Στην Ερώτηση σημειώνεται ότι «το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη θέση για τη διασφάλιση των Κέντρων Πρόληψης και την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, δημιουργεί εύλογα ανησυχία στους εργαζόμενους αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς ειδικά στην επαρχία τα Κέντρα Πρόληψης αποτελούν μια σταθερή, οργανωμένη ψυχοκοινωνική δομή, ελλείψει άλλων δομών.

Ολες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις έχουν ευθύνη για τη διαλυτική κατάσταση στην πρόληψη, στα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης και στην κοινωνική επανένταξη, υιοθετώντας την πολιτική της "μείωσης της βλάβης". Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τον νόμο 5129/24, έδωσε ένα ακόμα χτύπημα στον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα στην πρόληψη και στην απεξάρτηση, καθώς και στην κοινοτική θεραπευτική προσέγγιση. Οι αντιδράσεις των εργαζομένων στους φορείς της δωρεάν πρόληψης και απεξάρτησης απέναντι στον συγκεκριμένο νόμο επιβεβαιώνονται με τον χειρότερο τρόπο.

Στη μέγγενη του "κόστους - οφέλους" οι ανάγκες των ωφελούμενων, των εξαρτημένων, των οικογενειών τους, καθώς και των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης περνάνε σε δεύτερο πλάνο, γιατί τώρα "πρωταγωνιστής" στην αντιναρκωτική πολιτική θα είναι ακόμα περισσότερο η στρατηγική της ΕΕ, των ΜΚΟ, της ιδιωτικοποίησης, της λογικής του "λειτουργικού χρήστη". Σήμερα, που οι εξαρτητικές συμπεριφορές αυξάνονται ραγδαία, ιδιαίτερα στους εφήβους, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της κοινοτικής πρόληψης, με νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και δημιουργία νέων Κέντρων Πρόληψης για την κάλυψη όλων των αναγκών».

Το ΚΚΕ και με την Ερώτηση μεταφέρει στη Βουλή τη δίκαιη απαίτηση για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και μετά τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης στο τέλος του 2027 και τη θεσμική εξασφάλιση της μονιμότητας του θεσμού και τη συνέχιση της χρηματοδότησής του αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.